TvBlog consiglia i programmi della sera in tv: oggi, 22 luglio 2024

TvBlog anche oggi, lunedì 22 luglio 2024, vi offre i suoi consigli sulle proposte più interessanti delle prime serate su alcune delle reti generaliste, tematiche e satellitari. Quali sono i programmi della sera in tv? Ve lo diciamo noi!

Per assicurarti di non perdere nessuno degli altri programmi in onda stasera in tv, ti consigliamo di consultare la guida tv completa.

I programmi della sera in tv, 21 luglio 2024: canali generalisti

Canale 5 – Cornetto Battiti Live (ore 21.20) Da Otranto la terza puntata della kermesse musicale estiva. Conducono: Ilary Blasi, Alvin e Rebecca Staffelli.

I programmi della sera in tv, 21 luglio 2024: canali tematici

Rai Storia (ch. 54) – Italia – Viaggio nella bellezza (film, ore 21:10) : C’è un filo rosso che lega l’Italia alla terra dei Faraoni, l’Egitto. Un filo che “Italia. Viaggio nella bellezza” ripercorrere fin dai suoi albori con lo speciale di Marta Saviane “Nella terra dei faraoni. L’avventura dell’egittologia italiana”, diretto da Eugenio Farioli Vecchioli con la consulenza scientifica di Luca Peyronel. Lo speciale si apre sulle note dell’Aida di Verdi, che il maestro ambientò in un esotico Egitto, e atmosfere egittizzanti si ritrovano a Roma, dove obelischi millenari – che i greci con ironia chiamarono obeliskòs, spiedini – segnano le piazze più importanti della città eterna.

I programmi della sera in tv, 21 luglio 2024: canali satellitari

Sky Cinema Uno (ch. 301/NOW) – Blue Beetie (ore 21:15) Debutto per il supereroe latino-americano della DC Comics con Susan Sarandon nel cast. Quando un’antica reliquia aliena lo sceglie come ospite, il destino di Jamie cambia per sempre

