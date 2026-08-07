Battiti Live Compilation al 17,1% di Share, Doc in replica fermo al 13,3% di Share. I dati Auditel del 6 Agosto 2026

Doc 3 sta preparando il terreno alla nuova stagione della serie, la quarta, che avrà un cambiamento graduale per arrivare Allas quinta. Contesto in cui Luca Argentero è destinato, in maniera lenta e puntuale, a uscire di scena. L’addio del Dottor Fanti a Doc sarà un processo a più fasi, per evitare lo strappo definitivo, ma il successo della fiction di Raiuno non si ferma. In replica ottiene il 13,3% di Share. Canale 5 si spinge oltre e arriva al 17,1% di Share, ma Cologno Monzese dalla sua parte ha la musica con i tormentoni estivi che fanno aggregazione e restituiscono la voglia di vacanze.

Le reti cadette, invece, hanno scelto altro: su Rai2 Il Commissario Rex raggiunge il 5,5% di Share. Rai3 propone Kilimangiaro Estate arrivando al 4,3% di Share. Rete4 si affida all’approfondimento e Zona Bianca si conferma in crescita al 7% di Share. La7 perde terreno rispetto alla concorrenza con In Onda Prima Serata fermo al 5,3% di Share. Tv8, il canale in chiaro di Sky, punta su Quattro Matrimoni e arriva al 2,6% di Share. Picchi del 2,8% per quanto riguarda il secondo episodio del programma.

Battiti Live Compilation supera Doc 3. Scotti trionfa in Access Prime Time

Nove ritrova La Corrida in replica con il 2,2% di Share. La seconda parte di trasmissione si spinge al 2,6% di Share. Il Canale 20 con Overdrive raggiunge il 2,1% di Share. SWAT su Rai4 si spinge al 2,4% di Share, mentre La Tempesta Perfetta su Iris non va oltre il 2,3% di Share. Il Sesto Giorno, su RaiMovie, arriva all’1,6%.

RealTime con Pericolosamente Obesi tocca il 2,5% di Share. Cine34 omaggia Guccini con Ti Amo in Tutte Le Lingue del Mondo, film di Leonardo Pieraccioni dove ha partecipato, e conquista il 2,1% di Share. La sfida preserale sulla tv generalista è contesa tra L’Eredità Summer e La Ruota della Fortuna. Il gioco condotto da Gerry Scotti e Samira Lui è ancora in vantaggio rispetto alla concorrenza di Marco Liorni: 28,1% di Share contro 16,2%. Raiuno guadagna terreno ma la distanza rispetto al competitor è netta.