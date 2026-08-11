Il Giovane Montalbano supera il 17% di Share, Hot Sweet Sour fermo al 15,3%. I dati Auditel del 10 Agosto 2026

Il lunedì sera è appannaggio de Il Giovane Montalbano: la fiction Rai, tratta dalla penna di Andrea Camilleri, ottiene ascolti importanti sia nella versione classica che nel suo spin-off. L’episodio della serie ha ottenuto il 17,1% di Share, una sicurezza per la rete ammiraglia della Rai anche in estate. Canale 5 risponde con Hot Sweet Sour – Gli ingredienti di un amore che si ferma al 15,3% di Share, la rete ammiraglia di Cologno Monzese prova a resistere ma deve arrendersi alla concorrenza anche se il margine di differenza non è eccessivo.

Le reti cadette, invece, hanno scelto altro: Rai2 propone gli Europei di Atletica che raggiungono il 9,1% di Share mentre Rai3 offre spazio a Filorosso al 4,5% di Share. Rete4 opta per Zona Bianca che sfiora il 6% fermandosi al 5,9% di Share, Italia Uno punta su King of Killers conquistando il 6,1% di Share. La7 cambia orizzonte di riferimento con Sei Felice? Una giornata con Crepet e arriva al 2% di Share.

Raiuno vince con Il Giovane Montalbano, a Mediaset l’access prime time

Tv8, il canale in chiaro di Sky, propone le repliche di Dinner Club che si attestano al 2,2% di Share. Nove sceglie Little Big Italy e raggiunge il 3,4% di Share. Il Canale 20 non va oltre l’1,2% di Share con The Equalizer mentre Rai4 si ferma all’1,1% di Share con Fire Country. Iris con Burning Plain – Il confine della solitudine raggiunge l’1,9% di Share mentre RaiMovie con Solo Sotto Le Stelle si ferma all’1,4% di Share.

La7 Cinema dà spazio a The Vanishing – Scomparsa con l’1,7% di Share. La sfida preserale è ancora tra L’Eredità Summer e La Ruota della Fortuna. Sulla generalista ha la meglio il gioco condotto da Gerry Scotti e Samira Lui che raggiunge il 28,7% di Share contro il 16% di Share del programma presentato da Marco Liorni con la collaborazione delle professoresse.