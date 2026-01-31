Colpa dei Sensi, buona la prima: Tali e Quali battuto in extremis. La Ruota della Fortuna si prende il preserale. I dati Auditel del 30 gennaio 2026

Canale 5 sta percorrendo un sentiero annunciato alcuni mesi fa. Subito prima di Natale, Pier Silvio Berlusconi nella consueta conferenza stampa con i cronisti ha precisato che il 2026 sarebbe stato un anno dove, tra le altre cose, la fiction avrebbe trovato maggiore lustro. Cologno Monzese intende dedicarsi maggiormente al racconto di storie con produzioni originali. A testa alta, con Sabrina Ferilli protagonista, è andata oltre ogni aspettativa.

Un crescendo di ascolti che ha aperto la strada all’altro progetto targato Mediaset: Colpa dei Sensi, diretto da Simona Izzo e Ricky Tognazzi. I protagonisti Gabriel Garko e Anna Safroncik, che hanno parlato entrambi a TvBlog, si sono detti entusiasti del progetto: stato d’animo che hanno restituito al pubblico a casa, per questo il risultato finale è stato più che incoraggiante. L’Auditel ha registrato un gradimento del 18,7% di Share, margine sufficiente per staccare Tali e Quali. La versione nip del programma di Carlo Conti, condotto da Nicola Savino sulla rete ammiraglia della Rai, si è fermato al 18,3% di Share.

Colpa dei Sensi supera Tali e Quali

Un esperimento televisivo, dalle parti di Viale Mazzini, riuscito solo parzialmente sul piano del gradimento. Il format, nelle settimane precedenti, ha sofferto particolarmente la concorrenza de La Ruota dei Campioni. Il margine di distacco, con la soap di casa Mediaset, è diminuito ma si deve sempre e comunque parlare di secondo posto. Un titolo forte come quello di Raiuno doveva imporre ben altri standard. La situazione nelle reti cadette si compone diversamente: Rai2 si attesta sul 3,4% di Share con Gran Turismo – La storia di un sogno impossibile.

La terza rete di Viale Mazzini, invece, punta su The New Toy, opera del 2022 diretta da James Huth nonché remake di un grande classico di Francis Vaber, ottenendo il 2,6% di Share. Dalle parti di Cologno Monzese, Rete4 totalizza il 10% di Share con Quarto Grado programma di inchiesta e approfondimento giornalistico condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Italia Uno ripesca Pirati dei Caraibi e la maledizione del forziere fantasma, opera del 2006 diretta da Gore Verbinski con Orlando Bloom e Johnny Depp tra i protagonisti, arrivando al 6,1% di Share.

Gerry Scotti torna leader nel preserale

Lo supera di un punto, conquistando il 7,1%, il programma di Diego Bianchi Propaganda Live su La7 complice anche la presenza dei genitori di Giulio Regeni come ospiti. Tv8 ritrova Cucine da Incubo e si attesta al 2,2% di Share, buon margine per il canale in chiaro di Sky. Sul Nove, invece, troviamo nuovamente I migliori Fratelli di Crozza che ottiene il 2,9% di Share.

La sfida nel preserale generalista italiano tra Gerry Scotti e Stefano De Martino ha visto trionfare ancora il conduttore di Pavia: La Ruota della Fortuna ottiene il 25,6% di Share contro Affari Tuoi che, invece, si ferma al 24,2%. La disputa, in termini di gradimento, continua ad essere accesa. Un vero e proprio confronto all’ultimo punto per i due giochi sulle reti ammiraglia delle diverse aziende che, ormai, tengono banco da diversi mesi alternandosi alla guida dell’access prime time.