Verità per Giulio Regeni anche in tv: i genitori del ricercatore a Propaganda Live, Rai rilancia con lo speciale di Un Giorno in Pretura

10 anni dopo il rapimento e l’uccisione di Giulio Regeni in Egitto, il piccolo schermo italiano dedica ampio spazio alla vicenda giudiziaria con diverse iniziative dedicate: i prodotti Rai e La7 tra documentario e talk show.

10 anni fa il rapimento e l’uccisione di Giulio Regeni, il ricercatore italiano ha perso la vita in Egitto nel corso di circostanze mai chiarite definitivamente. Per questo sono imputati a Roma quattro agenti dei Servizi Segreti egiziani, formalmente irreperibili perchè all’Italia non sono mai state fornite indicazioni necessarie per rintracciarli. L’iter processuale si era bloccato una seconda volta quando la Corte d’Assise aveva chiesto alla Corte Costituzionale di poter commissionare consulenze a spese dello Stato nel caso in cui gli imputati non possano affrontare determinate spese.

Nello specifico la Corte Costituzionale ha accolto il ricorso degli avvocati della difesa, passaggio fondamentale dovuto alla traduzione di alcuni documenti fondamentali in arabo. È stato stabilito che lo Stato può e deve anticipare determinate spese affinché non sia compromesso il diritto alla difesa degli imputati. La prima udienza processuale, dunque, è prevista per il mese di febbraio 2026.

Giulio Regeni, il caso tra istituzioni e media

Ulteriore tassello di un’epopea giudiziaria senza apparente epilogo portata avanti dalla forza dei genitori del ricercatore italiano. I quali da 3650 giorni chiedono “Verità per Giulio Regeni” aspettando le risposte che vorrebbe udire anche gran parte del Paese. Una ricerca della veridicità dei fatti che prosegue anche per merito dei legali che supportano la famiglia del ragazzo ucciso. Ora che l’intera vicenda sembra essere arrivata a un’importante punto di svolta con la nuova fase dell’iter processuale, i genitori di Regeni stanno pressando anche dal punto di vista mediatico per ottenere l’attenzione comunicativa che meritano.

Per questo, fra le diverse iniziative possibili, è prevista anche qualche presenza televisiva. Claudio Regeni e Paola Deffendi sono già stati ospiti da Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa prima delle festività natalizie. Attualmente, con l’avvicendarsi del processo, saranno presenti nel corso della trasmissione Propaganda Live. In onda venerdì 30 gennaio 2026 a partire dalle 21.10. Incontro che servirà, anche televisivamente, a serrare i ranghi di questa vicenda: mettere ordine, dopo una decade, non è soltanto doveroso ma anche necessario.

L’iniziativa della Rai

Lo stesso cercherà di fare la Rai con uno speciale, trasmesso su Rai3, di Un Giorno in Pretura proprio dal titolo “Verità per Giulio Regeni”: una puntata interamente dedicata al caso che sta animando le coscienze del Paese da molto tempo e presto potrebbe avere ulteriori definizioni e arricchirsi di altrettanti contorni. Roberta Petrelluzzi, Tommi Liberti e Antonella Nafra grazie a ricostruzioni e collegamenti specifici cercheranno di rimettere insieme i tasselli di un puzzle non ancora concluso, ma ugualmente importante. Arrivato, anche per mano delle istituzioni, allo snodo fondamentale.