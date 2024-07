Dopo essere andato in onda per tutto l’autunno e l’inverno alla domenica pomeriggio, Kilimangiaro Estate 2024 propone nuove puntate in onda in prima serata del programma di viaggi e natura ormai colonna del palinsesto di Rai 3. Pronti a viaggiare? Proseguite nella lettura!

Kilimangiaro Estate 2024, quante puntate sono?

In tutto, le puntate di questa edizione sono sei, in onda a partire da lunedì 8 luglio. L’ultima puntata va in onda il 12 agosto.

Kilimangiaro Estate 2024, quando inizia?

Il programma va in onda a partire da lunedì 8 luglio 2024, alle 21:20, su Raitre.

Kilimangiaro Estate, programma

Versione estiva e in prima serata di Kilimangiaro propone notizie e curiosità legate all’ambiente, alle scoperte scientifiche, alle esplorazioni, alle avventure, alla tecnologia ed al futuro, in compagnia della conduttrice Camila Raznovich di ospiti già noti al pubblici di Kilimangiaro, ma anche di volti nuovi.

Si continua, inoltre, a viaggiare intorno al mondo con nuovi reportage. Maria Iodice dà invece i consigli di viaggio, andando in città europee possibili da visitare in 36 ore, mentre il pubblico in studio condivide esperienze, consigli e aneddoti di viaggio.

Kilimangiaro Estate è un programma di Sergio Leszczynski, Massimo Favia, Cristoforo Gorno, Maria Iodice, Antongiulio Panizzi, Floriana Pastore, Camila Raznovich, Fabio Roberti e Claudia Tofani. Capoprogetto Luisa Pistacchio. Produttori esecutivi Eliana Mercieri e Alessandra Spagnuolo. La regia è di Cristian Biondani.

Kilimangiaro Estate 2024, la conduttrice

Al timone del programma c’è ancora Camila Raznovich, che conduce anche la versione invernale di Kilimangiaro da ormai dieci anni. Raznovich conduce anche gli spin-off del programma, ovvero quello dedicato ad Il Borgo dei Borghi ed, in passato, Ogni cosa è illuminata, sempre in prima serata.

Kilimangiaro Estate 2024, cast e ospiti

Vari volti si alternano nel corso delle puntate: il botanico Stefano Mancuso che, insieme a Giovanni Storti, parla in un bosco magico; l’astrofisico Luca Perri e l’alpinista Hervé Barmasse per raccontare avventure tra terra e cielo, mentre Tiziana D’Angelo, direttrice del Parco Archeologico di Paestum e Velia, fa rivivere le civiltà del passato, e la scienziata ed esperta di conservazione dell’ambiente marino Mariasole Bianco mostra in una puntata i fondali marini.

Kilimangiaro Estate, streaming RaiPlay

E’ possibile vedere Kilimangiaro Estate 2024 durante la sua messa in onda su Raitre, oppure in streaming su RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale del programma.