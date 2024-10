Ecco cosa succederà stasera ad Un posto al sole, la soap opera di Rai 3, in onda alle 20:50, ambientata a Palazzo Palladini, a Napoli.

Nuove anticipazioni di lunedì 21 ottobre 2024 riguardanti la nuova puntata di Un posto al sole, la soap opera di Rai 3 giunta alla ventinovesima stagione. L’appuntamento, come di consueto, è per le ore 20:50. Di seguito, potete scoprire le anticipazioni della puntata della soap opera ambientata a Posillipo, a Napoli, che narra le vicende di Palazzo Palladini, prodotta da Rai Fiction, FremantleMedia Italia e Centro di Produzione Rai di Napoli e in onda su Rai 3 dal 1996.

Anticipazioni Un posto al sole del 21 ottobre (puntata 6551): Michele è deluso dall’atteggiamento di Guido

Viola è preoccupata per Damiano

Rosa (Daniela Ioia) continua ad avere a che fare con la fase di ribellione del figlio Manuel (Manuel D’Angelo), preso di mira nel quartiere a causa dell’amicizia della madre con Don Antoine (Hakim Gouem). Viola (Ilenia Lazzarin), invece, è preoccupata per Damiano (Luigi Miele), consapevole che sta nuovamente rischiando grosso nell’operazione riguardante la cattura del boss Torrente (Loris De Luna).

Guido chiede un favore a Michele

Grazie a Silvia (Luisa Amatucci), Mariella (Antonella Prisco) realizza che brutta persona sia Lello Troncone (Lucio Pierri), dal momento che l’uomo tenta di sedurre l’amica Bice (Lara Sansone). Michele (Alberto Rossi) è molto deluso dall’atteggiamento egoista e superficiale di Guido (Germano Bellavia). Quest’ultimo, infatti, gli ha chiesto di intercedere con il proprietario della casa dove viveva, e dove ora vive Guido, per convincerlo a farlo rimanere nell’appartamento più tempo del previsto.

