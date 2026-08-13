Noos chiude all’11,7% di Share, Ricchi a Tutti i Costi sale al 14,6%. Gli Europei di Atletica inseguono Rai1. I dati Auditel del 12 Agosto 2026

Noos – L’avventura della conoscenza chiude il suo percorso televisivo all’11,7% di Share. La trasmissione di Alberto Angela realizza un altro risultato altalenante per una stagione estiva complicata. Certi formati faticano ad imporsi in estate, ma la loro natura potrebbe essere più spendibile in autunno. Infatti il divulgatore del piccolo schermo tornerà successivamente con altri speciali dedicati alla stregua dell’analisi di Versailles effettuata lo scorso anno con un discreto successo, anche per la maniera in cui il prodotto è stato girato.

Raiuno, nello specifico, insegue la concorrenza di Canale 5 con Ricchi a Tutti i Costi che raggiunge il 14,6% di Share. Il film con Christian De Sica e Angela Finocchiaro stuzzica l’umorismo degli appassionati. Le reti cadette, invece, hanno selezionato altro: Rai2 punta ancora sui grandi eventi sportivi in chiaro con gli Europei di Atletica che ottengono l’11,1% di Share. Percentuale importante che permette alla rete di inseguire l’ammiraglia della stessa azienda con una manifestazione sportiva dall’interesse rinnovato e in costante crescita.

Ricchi a Tutti i Costi cresce su Canale5, Noos chiude in calo su Raiuno

La terza rete di Viale Mazzini, invece, punta su Un Giorno in Pretura fermo al 5,3% di Share. Un pubblico di nicchia che ama approfondire le vicende di cronaca nera con annesse ripercussioni tra passato, presente e futuro del Paese. Rete4 vira su Shall We Dance?, la commedia romantica con Jennifer Lopez e Richard Gere totalizza il 4,3% di Share.

Italia Uno punta sulla serialità con gli episodi di Chicago PD che arrivano al 7,3% di Share. La7 trasmette le repliche de La Giusta Distanza che non vanno oltre il 2,3% di Share. Una trasmissione che in autunno ha dimostrato comunque di avere un buon bacino d’utenza. Tv8, il canale in chiaro di Sky, preferisce la comicità e trasmette le repliche di RIP – Roast in Peace in attesa della nuova edizione su Prime Video. Il risultato è pari al 2,6% di Share totalizzato nel secondo episodio. Il primo rimane fermo al 2,3% di Share.

Gerry Scotti in vetta all’access prime time

Nove allunga leggermente con Il Monaco al 2,5% di Share, mentre il Canale 20 con Deep Impact arriva al 2% di Share. Rai4 con Il Cigno Nero resta all’1,1% di Share. The Forgiven cresce su Iris arrivando all’1,8% di Share. RaiPremium cambia prospettiva con le repliche di Uno Sbirro in Appennino che ottiene l’1,7% di Share. Nel preserale generalista italiano La Ruota della Fortuna si attesta sul 28,1% di Share contro il 15,5% de L’Eredità Summer. Marco Liorni ancora indietro rispetto alla concorrenza di Gerry Scotti e Samira Lui.