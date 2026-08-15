Viva Mogol! arriva al 17,1% di Share, Tamberi vale Oro anche per Rai2 (15,6% di Share). I dati Auditel del 14 agosto 2026

La vigilia di Ferragosto all’insegna dei grandi eventi televisivi: Rai1 sceglie di trasmettere lo speciale dal titolo Viva Mogol! Con i grandi della musica, pur essendo una replica il contenuto si attesta sul 17,1% di Share. La concorrenza di Cologno Monzese si ferma al 13,7% di Share con L’Erede. Canale 5 insegue leggermente il competitor per lasciare spazio all’evoluzione di una soap. Le reti cadette scelgono altro: Rai2 punta sull’atletica leggera.

Gli Europei danno lustro ai campioni di Casa Azzurri: l’Oro di Gianmarco Tamberi garantisce alla rete ben il 15,6% di Share. Risultato importante per l’emittente. Rai3 con Bugiardo Seriale si ferma al 2,6% di Share. Rete4 punta su un’opera dei fratelli Vanzina: Non Si Ruba a Casa dei Ladri ottiene il 5,1% di Share. Italia Uno vira sullo sport in chiaro, prediligendo il calcio: la sfida di Coppa Italia tra Fiorentina e Benevento ottiene il 4,8% di Share.

Viva Mogol! tiene bene in replica, Tamberi fa volare anche Rai2

La7 preferisce i documentari e propone Il Tesoro di Caligola che sfiora il 2% di Share fermandosi all’1,9%. Tv8, il canale in chiaro di Sky, trasmette il Trofeo Bortolotti con l’amichevole tra Atalanta e Athletic Bilbao arrivando allo 0,9% di Share. Nove trasmette Comedy Match: lo show comico condotto da Katia Follesa raggiunge il 4,1% di Share. Il Canale 20 propone ancora la Coppa Italia con il confronto tra Monza e Avellino all’1,1% di Share. Rai4 con Wire Room – Sorvegliato Speciale conquista il 2% di Share. In leggero calo Distance – I giorni del coraggio su Iris che non va oltre l’1,7% di Share. RaiMovie si ferma allo 0,4% di Share con L’uomo della Mancha.

La sfida preserale, all’interno del palinsesto generalista italiano, prosegue tra L’Eredità Summer e La Ruota della Fortuna. Il format di Cologno Monzese si spinge al 27,3% di Share conservando la leadership all’interno dell’access prime time. La fascia di palinsesto sembra essere ormai consolidata in attesa del ritorno di Affari Tuoi. Il confronto con Stefano De Martino potrebbe animare percentuali diverse. Nel frattempo Marco Liorni, su Raiuno, non va oltre il 16,5% di Share. La trasmissione di Viale Mazzini sta crescendo di settimana in settimana, ma il margine è ancora troppo ampio per sperare di impensierire il competitor.