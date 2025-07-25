Gerry Scotti, triplo appuntamento su Canale 5: il successo de La Ruota della Fortuna e i nuovi programmi

È ufficiale: Gerry Scotti è il volto simbolo di Canale 5 per la stagione 2025-2026. Dopo aver riportato al successo La Ruota della Fortuna (vera rivelazione dell’estate 2025) lo “zio” più amato del piccolo schermo è pronto a presidiare nuovamente il preserale con Caduta libera senza rinunciare all’ambizione del prime time.

E stavolta si punta tutto su un grande classico: il mitico Chi vuol essere milionario in versione restaurata. La notizia è arrivata direttamente dalle pagine del settimanale Chi, dove il conduttore ha raccontato i suoi piani futuri con entusiasmo e consapevolezza.

“Dopo La Ruota della Fortuna, tornerò al preserale con Caduta Libera, e poi ci sarà un’edizione in prima serata del Milionario con la stessa struttura, ma una nuova formula”, ha dichiarato il conduttore. Un annuncio che ha proprio il sapore di rilancio, ma è anche una strategia mirata per consolidare l’identità di Canale 5 in fasce chiave della giornata televisiva.

Il miracolo “Ruota”: Gerry batte tutti e fa tremare Striscia

Il ritorno de La Ruota della Fortuna ha del clamoroso. Rianimato da Gerry Scotti con energia e la solita ironia, il format (che molti pensavano archiviato per sempre) ha conquistato pubblico e share, superando Techetechetè su Rai 1 mandando in pensione Paperissima Sprint, traslocato su Italia 1.

A rendere vincente questa nuova edizione, oltre alla conduzione brillante di Scotti, anche una rinfrescata allo studio, la band dal vivo e un gioco finale più dinamico con montepremi da 200.000 euro. Un cocktail senz’altro vincente che ha risvegliato la nostalgia dei telespettatori e insieme ha saputo coinvolgere le nuove generazioni.

A sorprendere è stata anche la scelta editoriale di Mediaset, che ha deciso di posticipare il ritorno di Striscia la notizia a novembre, un evento senza precedenti nella storia del tg satirico di Antonio Ricci.

Ma la “prova del 9” per Gerry sarà il ritorno di Affari Tuoi a settembre. “La vera sfida arriverà quando riparte Affari Tuoi”, ha detto Scotti. “Saranno giornate più difficili, ma noi abbiamo un obiettivo fra il 16 e il 18% di share. Quello che viene in più è tanto di guadagnato. Infatti si stanno aggiungendo nuovi sponsor e nuovi premi”.

E ha aggiunto: “Infine si parla del tg satirico di Antonio Ricci che tornerà a novembre: “Affari Tuoi e Striscia la notizia sono due programmi molto diversi, con contenuti che non sono sovrapponibili. È più giusto combattere per il 2025 un po’ sullo stesso campo. Gli italiani hanno voglia di giocare”.

Il pubblico, come sempre, cerca leggerezza e coinvolgimento e lo “zio Gerry” sembra aver trovato la chiave giusta. Intanto si moltiplicano gli sponsor e si alzano le poste in palio, mentre il Milionario in prima serata promette sorprese nella struttura pur restando fedele al format iconico così amato dal pubblico.