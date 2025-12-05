Home Gerry Scotti Il gesto di Gerry Scotti per il famoso conduttore, cosa ha fatto subito dopo La Ruota della Fortuna

Il gesto di Gerry Scotti per il famoso conduttore, cosa ha fatto subito dopo La Ruota della Fortuna

Il retroscena che non tutti conoscono e che ha rivelato proprio il noto volto televisivo, il legame inaspettato

di Sveva Scalvenzi
Il gesto di Gerry Scotti per il famoso conduttore, cosa ha fatto subito dopo La Ruota della Fortuna
5 Dicembre 2025 18:30

Gerry Scotti è senza ombra di dubbio il conduttore del momento, volto Mediaset da anni, con il successo de La Ruota della Fortuna è riuscito a risollevare la fascia dell’access prime time di Canale 5, che negli ultimi tempi vacillava da un punto di vista degli ascolti. È un volto televisivo molto amato dal pubblico e – a quanto pare – anche dai suoi colleghi.

A raccontare un bel gesto fatto da Scotti nei suoi confronti è stato un altro conduttore molto seguito dal pubblico, parliamo di Max Giusti, che a partire da domenica 7 dicembre approderà su Canale 5 con il programma Caduta Libera, un passaggio – quello a Mediaset – per lui molto importante. E, a quanto pare, il conduttore de La Ruota della Fortuna è stato molto carino nei suoi confronti.

Max Giusti racconta cosa ha fatto per lui Gerry Scotti

In un’intervista al settimanale Chi, Max Giusti – alla vigilia del ritorno su Canale5 – ha raccontato come abbia ricevuto tanto affetto dai colleghi Medaiset. Il conduttore ha firmato un contratto in esclusiva che lo vedrà impegnato con l’azienda del Biscione, è molto entusiasta di questo nuovo progetto, prenderà il posto che tempo fa fu proprio di Gerry Scotti.

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Il gesto di Gerry Scotti per Max Giusti (Foto Mediasetinfinity.it) – Tvblog.it

E proprio a tal proposito Giusti ha parlato del suo collega, spiegando come per lui sia “uno di famiglia“, riconoscendone la grossa empatia ed auspicando a diventare un po’ come lui: “(…) Guardandolo mi sono reso conto della sua empatia naturale. E mi sono messo in discussione. Anche io vorrei essere di famiglia“. Il conduttore e comico, famoso anche per le tante celebri imitazioni, tra cui quella di Alessandro Borghese, ha raccontato come siano stati tutti molto carini a Mediaset. A partire da Paolo Bonolis che al termine di uno spettacolo teatrale, gli ha detto: “Ho parlato bene di te”.

Poi è arrivato il gesto di Gerry Scotti, che gli ha fatto una telefonata d’apprezzamento e inizialmente non aveva compreso, finché non ha ricevuto la telefonata di Mediaset e ha compreso cosa stesse accadendo: “(…) Ho capito che li devo ringraziare e devo ringraziare l’editore. Questo mi gratifica e mi responsabilizza“. Ma con il conduttore de La Ruota della Fortuna c’è anche un altro aneddoto, Max Giusti ha spiegato di aver trascorso molti giorni con lui per prepararsi al meglio a questa nuova avventura televisiva: “(…) È stato un amico e la telefonata che farò prima di condurre la prima puntata sarà proprio a lui“.

Dunque tra Gerry Scotti e Max Giusti pare ci sia una bella amicizia, il conduttore de La Ruota della Fortuna è stato molto disponibile ad aiutarlo per questa nuova esperienza con Mediaset, la dimostrazione che il famoso volto Mediaset, che per il pubblico “è uno di famiglia”, è anche un collega attento e premuroso.

Gerry Scotti

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