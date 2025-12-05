Il gesto di Gerry Scotti per il famoso conduttore, cosa ha fatto subito dopo La Ruota della Fortuna

Gerry Scotti è senza ombra di dubbio il conduttore del momento, volto Mediaset da anni, con il successo de La Ruota della Fortuna è riuscito a risollevare la fascia dell’access prime time di Canale 5, che negli ultimi tempi vacillava da un punto di vista degli ascolti. È un volto televisivo molto amato dal pubblico e – a quanto pare – anche dai suoi colleghi.

A raccontare un bel gesto fatto da Scotti nei suoi confronti è stato un altro conduttore molto seguito dal pubblico, parliamo di Max Giusti, che a partire da domenica 7 dicembre approderà su Canale 5 con il programma Caduta Libera, un passaggio – quello a Mediaset – per lui molto importante. E, a quanto pare, il conduttore de La Ruota della Fortuna è stato molto carino nei suoi confronti.

Max Giusti racconta cosa ha fatto per lui Gerry Scotti

In un’intervista al settimanale Chi, Max Giusti – alla vigilia del ritorno su Canale5 – ha raccontato come abbia ricevuto tanto affetto dai colleghi Medaiset. Il conduttore ha firmato un contratto in esclusiva che lo vedrà impegnato con l’azienda del Biscione, è molto entusiasta di questo nuovo progetto, prenderà il posto che tempo fa fu proprio di Gerry Scotti.

E proprio a tal proposito Giusti ha parlato del suo collega, spiegando come per lui sia “uno di famiglia“, riconoscendone la grossa empatia ed auspicando a diventare un po’ come lui: “(…) Guardandolo mi sono reso conto della sua empatia naturale. E mi sono messo in discussione. Anche io vorrei essere di famiglia“. Il conduttore e comico, famoso anche per le tante celebri imitazioni, tra cui quella di Alessandro Borghese, ha raccontato come siano stati tutti molto carini a Mediaset. A partire da Paolo Bonolis che al termine di uno spettacolo teatrale, gli ha detto: “Ho parlato bene di te”.

Poi è arrivato il gesto di Gerry Scotti, che gli ha fatto una telefonata d’apprezzamento e inizialmente non aveva compreso, finché non ha ricevuto la telefonata di Mediaset e ha compreso cosa stesse accadendo: “(…) Ho capito che li devo ringraziare e devo ringraziare l’editore. Questo mi gratifica e mi responsabilizza“. Ma con il conduttore de La Ruota della Fortuna c’è anche un altro aneddoto, Max Giusti ha spiegato di aver trascorso molti giorni con lui per prepararsi al meglio a questa nuova avventura televisiva: “(…) È stato un amico e la telefonata che farò prima di condurre la prima puntata sarà proprio a lui“.

Dunque tra Gerry Scotti e Max Giusti pare ci sia una bella amicizia, il conduttore de La Ruota della Fortuna è stato molto disponibile ad aiutarlo per questa nuova esperienza con Mediaset, la dimostrazione che il famoso volto Mediaset, che per il pubblico “è uno di famiglia”, è anche un collega attento e premuroso.