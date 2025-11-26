Mediaset, torna Caduta Libera ma senza Gerry Scotti: chi lo condurrà

Mediaset punta di nuovo su Caduta Libera, il fortunato gioco televisivo condotto solitamente da Gerry Scotti. Stavolta non sarà però quest’ultimo a prenderne le redini, ma un altro suo – validissimo – collega. Il conduttore de La Ruota della Fortuna si sta infatti godendo il successo del game show di Canale 5 che, ormai da mesi, ottiene ascolti incredibili arrivando spesso a superare il suo “dirimpettaio” Stefano De Martino, protagonista di Affari Tuoi, condotto fino a due anni da Amadeus, passato poi a Nove dopo l’addio al palinsesto Rai.

Chi prende il posto di Gerry Scotti a Caduta Libera

Il programma Mediaset passa nelle mani di Max Giusti, il presentatore anche lui apprezzato per simpatia e talento. Pare inoltre che il debutto del programma sia sempre più vicino e che, come anticipato da Davide Maggio, potrebbe avvenire subito dopo la messa in onda di Avanti un Altro. Pare che ci siano 40 puntate registrate e che, se gli ascolti premieranno la trasmissione, Giusti potrà sbarcare anche alla guida di The Wall. Un bel salto di qualità, per il conduttore romano, che si trova a sostituire il suo amico e collega Gerry Scotti dopo il successo che sta avendo La Ruota della Fortuna.

Le voci dicono infatti che quest’ultimo format potrebbe avere una messa in onda a oltranza e che potrebbe quindi non esserci affatto uno stop nel mese di novembre, com’era stato inizialmente anticipato. La Ruota potrebbe quindi “finire” in access prime time per tutto l’anno, portando così una brutta notizia per i pacchi di Stefano De Martino.

Nuova sfida nei palinsesti: cosa porta l’arrivo di Max Giusti

I rischi per la Rai non sono di certo finiti qui: l’arrivo di Giusti nel preserale di Canale 5 potrebbe infatti mettere in crisi Marco Liorni, alla guida dello storico programma di Rai 1 L’Eredità. Tra l’altro, con questo nuovo assetto, pare che su Canale 5 non ci sia posto per la messa in onda di Striscia la Notizia. Il tg satirico di Antonio Ricci non è infatti ancora tornato su Canale 5 e, sempre secondo qualche piccola indiscrezione, potrebbe essere trasmesso solo una volta a settimana e in prime time. Al momento non c’è alcun annuncio ufficiale, e nemmeno una conferma che possa smentire la notizia. Intanto, nella tv generalista, si aspettano molte altre sorprese capitanate da conduttori che, nel corso degli anni, hanno portato una ventata d’aria fresca nel mondo della telecomunicazione italiana.