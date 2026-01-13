Gerry Scotti, chi è la compagna Gabriella Perino

Gerry Scotti ha una compagna da praticamente quindici anni, si chiama Gabriella Perino e – a differenza dell’amatissimo “zio della tv” – è lontana dal mondo dello spettacolo. Sebbene la coppia sia molto riservata e non ami stare sotto i riflettori, raramente capita che presenzino assieme a qualche evento mondano, dove sono sempre sorridenti e molto affiatati.

Ma chi è e cosa fa la compagna di Gerry Scotti? La loro storia d’amore pare sia nata due anni dopo che il conduttore ufficializzò il divorzio con la sua ex moglie, Patrizia Grosso. Era il 2009 quando mise fine al suo matrimonio e, dopo un paio d’anni, ha incontrato la donna con cui tutt’oggi ha una relazione.

Chi è Gabriella Perino, la compagna di Gerry Scotti

Gabriella Perino è la compagna di Gerry Scotti da quindici anni, architetto classe 1965, oggi ha 61 anni, quasi nove anni in meno del famoso conduttore Mediaset che ne ha compiuti 69 lo scorso 7 agosto. Sebbene sia legata sentimentalmente a un volto noto della televisione italiana, lei è totalmente estranea a questo mondo.

Lei e Gerry Scotti si sono messi insieme nel 2011 ma, a quanto pare, si conoscevano già da quando erano ragazzi, salvo poi intraprendere strade differenti. I due si sono avvicinati grazie all’amicizia tra i figli, venivano entrambi da un matrimonio finito e, forse proprio la condivisione di un momento comunque particolare delle loro vite, ha fatto sì che tra di loro scattasse qualcosa. Il primo e unico figlio di lui Edoardo e Beatrice, la primogenita della Perino, erano iscritti alla stessa scuola, così Scotti ha rincontrato un’amica che non vedeva da tempo – appunto Gabriella – e “da cosa nasce cosa”.

La loro storia è diventata ogni giorno più forte, fino ad arrivare ad oggi, dove condividono una relazione decennale. Come abbiamo detto sono tutt’altro che una coppia mondana, sebbene Gabriella sia sempre al fianco del compagno famoso, non ama i riflettori. Sono, infatti, rarissime le foto di coppia in eventi pubblici, l’ultima risale allo scorso febbraio, quando Gerry Scotti è stato al fianco di Carlo Conti per una puntata del Festival di Sanremo. In quell’occasione il conduttore de La Ruota della Fortuna, nel corso di una pausa pubblicitaria, ha invitato la compagna sul palco per farle vedere la visuale dal palco dell’Ariston, momento che fu immortalato da un po’ di fotografi.

Tempo fa, in un’intervista a Verissimo, Gerry Scotti spiegò a Silvia Toffanin il motivo per cui non ha mai sposato la sua compagna Gabriella, con la quale ha costruito una famiglia, considerando i figli di lei anche un po’ suoi. Il conduttore ha raccontato che è rimasto scottato dopo la fine del suo matrimonio: “(…) Associo il matrimonio a una profonda amarezza e alla burocrazia. Non è l’approccio giusto. L’amore c’è, il resto può aspettare“.