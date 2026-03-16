I Cesaroni, la nuova stagione in arrivo ad aprile: le ultime anticipazioni (e i colpi di scena)

L’attesa è finalmente giunta a una conclusione (quasi). Dopo mesi di annunci, ripensamenti e posticipi, i fan de “I Cesaroni” si preparano a tornare nel mondo del “cugino Giulio” e della storica famiglia romana.

Dopo l’annuncio iniziale del ritorno previsto per il 2026, la data di avvio era stata fissata prima per l’11 marzo e poi nuovamente rimandata. Ora, sembra che Mediaset abbia finalmente trovato il momento giusto per il lancio della settima stagione: il 13 aprile 2026, un lunedì.

Un ritorno attesissimo, ma non privo di incertezze

La serie che ha catturato il cuore del pubblico per anni, portando sul piccolo schermo il calore delle storie quotidiane di una famiglia della capitale, ha finalmente scelto la data di rilascio, ma il percorso non è stato affatto facile.

Con un debutto che inizialmente doveva avvenire nei primi mesi del 2026, l’appuntamento era stato rimandato prima all’11 marzo e poi ancora messo in discussione, alimentando la confusione e l’attesa dei fan, che non vedevano l’ora di rivedere il loro gruppo di amici e parenti preferito.

Secondo quanto appreso da Today, Mediaset sembra essere finalmente pronta ad andare in onda, con il 13 aprile che rappresenta il giorno della ripartenza per “I Cesaroni – Il ritorno”. L’appuntamento, questa volta, sembra essere ufficiale, con una finestra primaverile che rispecchia l’idea di un “nuovo inizio” e, per quanto la scelta di un periodo così critico possa preoccupare in termini di ascolti, sembra che il network stia puntando sull’affetto che i fan nutrono per la serie.

Sei serate e dodici episodi per il gran finale

Nonostante i rinvii e le incertezze, “I Cesaroni” si preparano a un ritorno che coinvolgerà sei serate complessive e ben dodici episodi, con una durata di 50 minuti ciascuno. Senza raddoppi settimanali, la serie si concluderà il 18 maggio, ma la scelta di partire a metà aprile potrebbe non risultare ideale.

A causa della diminuzione della platea televisiva durante i mesi primaverili, i dati di ascolto potrebbero risentirne, ed è proprio questo che preoccupa i vertici di Mediaset. In ogni caso, rinviare ulteriormente la data al prossimo settembre sarebbe un rischio che, oltre a scontentare il cast, rischierebbe di deludere anche i tantissimi fan, che aspettano con ansia di scoprire come proseguiranno le vicende dei “Cesaroni”.

I protagonisti: novità e ritorni

Se c’è una certezza, quella riguarda i protagonisti della serie. Non mancheranno infatti i volti noti: Claudio Amendola tornerà nel ruolo di Giulio, ma questa volta anche come regista, dimostrando quanto affetto e legame provi per il progetto.

Accanto a lui, ci saranno altri volti storici come Matteo Branciamore, Ludovico Fremont, Elda Alvigini e Federico Russo. Tuttavia, alcuni degli amati personaggi non ci saranno, come Elena Sofia Ricci, Alessandra Mastronardi, Micol Olivieri e Max Tortora, e purtroppo anche Antonello Fassari, scomparso nel 2025.

Novità in arrivo, invece, con l’ingresso di Ricky Memphis e Lucia Ocone. Memphis interpreterà il padre della nuova fidanzata di Marco, mentre Ocone vestirà i panni di Livia, la nuova socia della bottiglieria. Al loro fianco, nuovi volti tra cui Marta Filippi, Pietro Serpi e Valentina Bivona, pronti a portare nuove dinamiche nella trama.

Non mancheranno le apparizioni di ospiti speciali, tra cui spiccano Paolo Bonolis e Fabio Rovazzi, che faranno capolino in scena nei loro panni.

Il lavoro dietro le quinte: una sfida rispettata

Claudio Amendola, già protagonista e ora regista della serie, non ha nascosto il suo entusiasmo e la responsabilità di portare avanti il progetto. “Se c’è una cosa che ci rassicura è che dalla prima immagine è molto riconoscibile la pasta dei Cesaroni,” ha affermato durante il Festival dello Spettacolo, sottolineando come, nonostante i dieci anni passati, sia stato fatto un lavoro accurato per ricreare le location originali.

Il regista ha inoltre sottolineato che il lavoro svolto è stato di “grande rispetto” per i fan, cercando di ricreare esattamente le stesse dinamiche che avevano reso la serie così amata. Un impegno che punta non solo a soddisfare le aspettative del pubblico, ma a restituire un sorriso, come sempre accaduto nei giorni più luminosi delle prime stagioni.