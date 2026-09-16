Stefano De Martino al concerto di Emma Marrone: il retroscena che accende le voci su Sanremo 2027

Martedì sera il conduttore è stato notato all’Ippodromo Snai San Siro di Milano, dove la cantante ha recuperato la data rinviata per maltempo. Tra pubblico, backstage e una foto finita sui social, la sua presenza ha riacceso le indiscrezioni su un possibile ritorno di Emma al Festival di Sanremo 2027, edizione che secondo i rumors potrebbe vedere proprio De Martino in un ruolo di primo piano.

De Martino spunta all’Ippodromo dopo il rinvio per maltempo

La serata milanese di Emma Marrone era una di quelle segnate in rosso dai fan, anche perché arrivava dopo lo stop imposto dal maltempo alla data precedente. All’Ippodromo di Milano il clima era quello dei grandi concerti: code all’ingresso, telefoni già pronti, cori partiti quando il live non era ancora cominciato. Migliaia di persone per uno degli appuntamenti più attesi della stagione della cantante salentina.

Sul palco sono arrivati anche ospiti pesanti. Alessandra Amoroso e Fabri Fibra hanno acceso la platea e dato alla serata un sapore ancora più speciale. Eppure, nelle ore successive, a far parlare non è stata solo la musica. A un certo punto l’attenzione si è spostata su una presenza notata tra il pubblico: Stefano De Martino, oggi volto centrale della Rai con Affari Tuoi.

Il conduttore, da quanto emerso, avrebbe seguito il concerto senza annunci e senza salire sul palco. Una presenza discreta, almeno nelle intenzioni. Ma non abbastanza da passare inosservata. Qualcuno lo ha riconosciuto, altri hanno rilanciato immagini e commenti sui social. “C’era anche lui”, hanno scritto diversi utenti. E così una serata privata è diventata in fretta un piccolo caso da retroscena televisivo.

Camerini e foto social: così partono le voci su Sanremo

A rendere tutto più interessante è stato il presunto passaggio di Stefano De Martino nei camerini di Emma Marrone. Un dettaglio che ha spostato il racconto dal semplice avvistamento al terreno, sempre scivoloso, delle ipotesi su Sanremo 2027. Nessuna conferma, va detto. Ma abbastanza per far partire commenti, letture e supposizioni.

La presenza del conduttore è stata documentata anche da una foto pubblicata dal giornalista Giuseppe Candela, che ha mostrato De Martino all’evento milanese. Da lì il passaparola è corso veloce. Nei commenti c’è chi ha parlato di semplice amicizia e chi, invece, ha letto nella serata il segnale di una possibile trattativa informale. Intanto il nome di Emma è tornato a girare con forza tra quelli accostati al prossimo Festival di Sanremo.

Conta soprattutto il momento. De Martino arriva al concerto proprio mentre cresce l’attesa per la macchina del Festival e per le scelte artistiche che dovranno disegnare il cast. Nel mondo della televisione e della musica, incontri così a volte non vogliono dire nulla. Altre volte, invece, dicono più di quanto sembri. Per ora restano una serata, una foto e qualche saluto dietro le quinte. Quanto basta, però, per rimettere in moto il gossip.

Emma Marrone, il ritorno all’Ariston torna nei radar

Il nome di Emma Marrone a Sanremo 2027 circola già da un po’ tra gli addetti ai lavori. La cantante ha un legame solido con il palco dell’Ariston, dove è passata più volte, sia in gara sia in altri ruoli legati alla manifestazione. Per questo l’idea di un suo ritorno non suona affatto strana, anche se al momento non c’è alcun annuncio ufficiale.

Secondo quanto riferito da Gabriele Parpiglia, che ha rilanciato immagini e retroscena sulla presenza di De Martino al concerto, Emma sarebbe destinata a entrare tra gli artisti in gara nella prossima edizione. Una ricostruzione che, per ora, resta nel campo delle indiscrezioni. Nessuna conferma è arrivata dalla cantante, dal suo entourage o dalla Rai.

Emma, intanto, sta vivendo una fase professionale molto intensa, tra concerti, apparizioni pubbliche e un rapporto con il pubblico che resta diretto, quasi fisico. Anche a Milano l’atmosfera sotto il palco era quella delle grandi occasioni: fan arrivati ore prima, cartelli, abbracci, qualche lacrima sui brani più personali. Un ritorno all’Ariston, quindi, avrebbe un peso preciso. Non solo televisivo, ma anche dentro il racconto di un percorso artistico ormai lungo e riconoscibile.

Sanremo 2027, tra vecchia amicizia e conferme che ancora non ci sono

A rendere la lettura dell’incontro più delicata, o forse più naturale, c’è il rapporto tra Emma Marrone e Stefano De Martino. Un legame nato negli anni di Amici di Maria De Filippi e poi rimasto, tra alti e bassi mediatici, dentro una storia di affetto e conoscenza reciproca. Non stupisce, quindi, che il conduttore abbia scelto di andare a un concerto della cantante. Può essere stato solo un gesto personale. E una parte della storia, molto probabilmente, è tutta lì.

Il punto è un altro. Sanremo 2027 è già al centro delle prime manovre, tra nomi possibili, ruoli ancora da definire e grande curiosità del pubblico. Se davvero De Martino dovesse essere coinvolto nella conduzione e nella direzione artistica, ogni sua apparizione accanto a un artista verrebbe letta come un segnale. Anche quando magari non lo è.

Per ora, dunque, meglio restare ai fatti: Stefano De Martino era al concerto di Emma Marrone, la sua presenza è stata fotografata e, secondo le ricostruzioni circolate, ci sarebbe stato anche un passaggio nel backstage. Sul resto, dal possibile invito all’eventuale partecipazione della cantante al Festival di Sanremo 2027, mancano conferme ufficiali. Ma nel mondo dello spettacolo certe voci nascono spesso così: una foto, una serata milanese, una porta dei camerini che si chiude.