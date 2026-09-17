Chanel Totti ospite a Verissimo: un’intervista tra ambizioni e opportunità professionali

La nuova stagione di Verissimo comincia il 19 settembre 2026, tra gli ospiti della prima puntata troviamo Chanel Totti. Un nome, un programma, è il caso di dirlo. La figlia di Ilary Blasi e Francesco Totti, secondogenita della famiglia, si racconterà all’interno della trasmissione di Canale 5. Scelta importante per Silvia Toffanin che punta sulla giovane figlia d’arte per iniziare una stagione particolarmente densa di presenze illustri. Nel caso di Miss Totti, tuttavia, la questione è leggermente diversa: Verissimo non è un contesto qualsiasi. In quel salotto televisivo Ilary Blasi, madre di Chanel, ha raccontato le fasi più importanti della sua carriera e anche della vita privata.

Il motivo è semplice: Blasi e Toffanin si conoscono dai tempi di Passaparola. Un’amicizia nata grazie a Gerry Scotti e un programma cult che sta per tornare in versione restaurata. Oggi le due colleghe e amiche si vogliono bene come allora, ormai sono professioniste dello spettacolo con le rispettive famiglie. Il rispetto reciproco e la lealtà però non è andata perduta. Quindi Verissimo, condotto da Silvia Toffanin, per Ilary Blasi resta una comfort zone.

Verissimo riparte da Chanel Totti

Ogni volta che torna in quel programma qualcosa accade: lo ha fatto quando è diventata conduttrice del GF, quando è passata a presentare l’Isola dei Famosi. Poi si è ripresentata a Verissimo per parlare della separazione da Totti, per affrontare velatamente il discorso nozze con Bastian Muller e verosimilmente tornerà in studio dall’amica per raccontare retroscena e dettagli della cerimonia nunziale. La seconda della sua vita.

Insomma Verissimo per Blasi equivale a casa: un ambiente dove si sente protetta e amata, grazie alla presenza di Silvia Toffanin. Quindi diventa un trampolino di lancio importante anche per Chanel Totti. La figlia di Blasi e dell’ex Capitano della Roma si è fatta le ossa – televisivamente parlando – lontano dalla generalista. Nel 2026 ha partecipato a Pechino Express con Filippo Laurino. Insieme hanno formato la coppia de I Raccomandati vincendo il programma. Da quel contesto, la giovane classe 2007 è uscita rinfrancata.

Pechino Express e un futuro da scrivere

Il consenso attorno alla sua figura professionale è aumentato: è diventata un idolo per giovani e adulti grazie alle sue uscite genuine e la sua capacità di risolvere ogni avversità con un sorriso. L’appeal televisivo è proseguito anche sui social: la giovane vanta centinaia di migliaia di follower che le hanno garantito anche collaborazioni con alcuni brand. L’attività di testimonial e modella, tuttavia, non le basta: vuole un futuro diverso. Chiaro e particolarmente strutturato secondo quelle che potrebbero essere le sue passioni e peculiarità, tra le quali potrebbe ricavare spazio anche la televisione.

Il successo di Pechino Express è stato un primo passo, ora deve compierne altri. Secondo Ilary Blasi, un contesto come quello di Verissimo potrebbe aiutarla a emergere per la persona che realmente è. Ecco perché è stato scelto come sede ufficiale della sua prima intervista televisiva: Chanel Totti si racconterà per la prima volta agli italiani attraverso la collaborazione, la sensibilità e la competenza di una cara amica di famiglia.

Un’investitura professionale

Un “Battesimo catodico” con complici fidati per evitare scivoloni. Insomma, il debutto di Chanel Totti sulla generalista sarà nella trasmissione di Canale 5. Il tempo dirà se questo inizio porterà a nuove ed entusiasmanti prospettive. Intanto, dopo Pechino, arriva Cologno Monzese per quella che ha tutta l’aria di essere una vera e propria investitura professionale.