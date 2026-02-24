Laura Pausini: età, dove vive, marito e figli, studi, dieta, genitori, patrimonio

Cresciuta a Solarolo, piccolo comune in provincia di Ravenna, Laura Pausini ha 51 anni e vanta una carriera eclettica e versatile. Ha debuttato giovanissima e in pochi anni ha conquistato i palcoscenici di tutto il mondo. Sin da bambina ha mostrato una forte passione per la musica, influenzata soprattutto dal padre Fabrizio Pausini, musicista e cantante di piano bar. Il grande successo arriva nel 1993 quando, appena diciottenne, vince la categoria Nuove Proposte al Festival di Sanremo con il brano “La solitudine”.

Per quanto riguarda gli studi, Laura Pausini ha frequentato l’Istituto Magistrale, ma non ha proseguito con l’università. La musica ha presto occupato ogni spazio della sua vita, portandola a concentrarsi completamente sulla carriera artistica. I genitori hanno avuto un ruolo fondamentale nel suo percorso: oltre al padre Fabrizio, anche la madre Gianna Malagoli l’ha sempre sostenuta, accompagnandola agli inizi nei concorsi canori e nelle prime esibizioni. Nel corso degli anni, Laura Pausini ha vissuto tra l’Italia e l’estero, in particolare a Miami, città che ha scelto soprattutto per ragioni professionali.

Oggi risiede principalmente a Roma, pur viaggiando spesso per tour e impegni internazionali. Per quanto riguarda la vita privata, Laura è legata da molti anni al musicista e produttore Paolo Carta. I due si sono sposati nel 2023, coronando una lunga relazione iniziata nel 2005. Paolo Carta è anche il suo chitarrista. Nel 2013 è nata la loro unica figlia, Paola. La cantante ha spesso raccontato quanto la maternità abbia cambiato le sue priorità, rendendola ancora più attenta all’equilibrio tra carriera e famiglia. Nonostante la notorietà, Laura Pausini cerca di mantenere la vita privata lontana dai riflettori, condividendo solo alcuni momenti speciali con i fan.

Laura Pausini forma fisica al top: la dieta della cantante

Laura Pausini ha parlato apertamente del suo rapporto con il peso e l’alimentazione: oggi mostra una forma fisica al top. La cantante ha rivelato di aver seguito diete bilanciate, privilegiando un regime alimentare controllato e l’attività fisica costante. Non ha mai promosso soluzioni estreme, e ha sempre sottolineato l’importanza di uno stile di vita sano, soprattutto per affrontare tour lunghi e impegnativi. Dal punto di vista economico, il patrimonio di Laura Pausini è frutto di oltre trent’anni di carriera internazionale.

Con milioni di dischi venduti in tutto il mondo, numerosi premi, tra cui un Golden Globe, e tournée sold out in Europa, America Latina e Stati Uniti, il suo patrimonio è stimato in diverse decine di milioni di euro. Oltre ai guadagni derivanti dagli album e dai concerti, Laura Pausini ha partecipato a programmi televisivi come coach e giudice musicale, consolidando ulteriormente la sua posizione nel panorama dello spettacolo.

Le dichiarazioni sul ritorno a Sanremo 2026: “Ho sempre detto no, ma…”

“Sono 15 anni che mi chiedono di presentare il festival di Sanremo e ho sempre detto no. Ma Carlo Conti è un uomo molto speciale, mi ha trasmesso una calma e una tranquillità che prima non avevo mai sentito”, ha dichiarato Laura Pausini, rivelando così che Conti è riuscito a rassicurarla e convincerla ad approdare all’Ariston in una veste diversa da quella a cui ha abituato il pubblico.

Ha poi precisato: “Carlo mi ha chiamata ci siamo incontrati in hotel di Roma e mi ha tranquillizzata. Sono tornata a casa e ho chiamato Pippo Baudo, una delle poche persone a sapere di questo invito. Pippo mi ha detto: ‘Non ci devi pensare, ti ho già detto che sei pronta quindi vai. Sono nata lì con lui. Se non ci fosse stato Baudo non so se mi avrebbero scelto. La sua presenza nella mia vita ha cambiato tutto, e ora è come se un cerchio si chiudesse.’”