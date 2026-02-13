Selvaggia Lucarelli al GFVip, cosa succede con la Rai e Ballando Con Le Stelle: gli accordi per il futuro

Selvaggia Lucarelli opinionista al Grande Fratello Vip. L’anticipazione è partita qualche giorno fa, a svelarlo prima di tutti è stato Affari Italiani. La testata giornalistica ha anche chiarito che, al fianco della celebre autrice, ci sarà anche Cesara Bonamici. Unica superstite dell’edizione targata Alfonso Signorini, in attesa di capire se Rebecca Staffelli curerà la parte social come lo scorso anno, per sviluppare una sorta di continuità che si aprirà al nuovo con Ilary Blasi.

La quale torna in un programma che è stato suo per diverso tempo, ma avrà un piglio differente rispetto al passato per narrazione e sviluppo. In tal senso, questo asserisce Affari Italiani, sarebbe stata chiamata Selvaggia Lucarelli. Pier Silvio Berlusconi è ben cosciente di quello che può dare la scrittrice anche in termini di opinionista, la strada tracciata a Ballando Con Le Stelle deve essere un viatico da seguire anche a Mediaset. Senza, tuttavia, portare una versione eccessivamente analoga di quel che fa in Rai.

Selvaggia Lucarelli a Mediaset

Dalle parti di Cologno Monzese non dovrà giudicare nessuno, semmai sarà chiamata a esprimere opinioni e commenti sulle dinamiche della casa più spiata d’Italia in cui i vip saranno pronti a darsi battaglia. Il reality show dovrebbe cominciare il prossimo 16 marzo 2026 con la possibilità di andare avanti per due mesi. O forse qualcosa in più. Anche in tal caso, rimane il condizionale perchè c’è la possibilità di vedere l’Isola dei Famosi a partire dal mese di maggio.

Indiscrezione, questa, diventata più concreta nelle ultime settimane. L’azienda ufficialmente ha spiegato che la trasmissione condotta da Veronica Gentili potrebbe saltare un’edizione. Il motivo è legato alla location da trovare dopo le proteste delle comunità in Honduras. Tutto sembrava essere in stand-by, poi l’eventualità di casting terminati e sopralluoghi stabiliti ha cominciato a farsi spazio. Quindi L’Isola dei Famosi potrebbe avere il proprio spazio, ogni prospettiva dipenderà dall’evoluzione del GFVip. Al termine del quale si capirà come agire sul palinsesto.

Il futuro a Ballando Con Le Stelle

Tornando alle dinamiche interne, invece, Selvaggia Lucarelli dovrebbe entrare a Mediaset a partire dal prossimo 16 marzo 2026. Al più tardi fine mese. Quello che in molti si stanno chiedendo, tuttavia, riguarda il futuro dell’opinionista. Farà ancora parte di Ballando Con Le Stelle? La risposta, fino a questo momento, è sì. Lucarelli avrebbe un accordo per il GFVip, poi a partire dall’autunno dovrebbe tornare in pianta stabile da Milly Carlucci.

La conduttrice del talent targato Ballandi Entertainment ha espresso la volontà precisa di avere la Lucarelli ancora nel cast di riferimento. Lo aveva detto anche a mezzo stampa: “Se Selvaggia Lucarelli dovesse passare a Mediaset ci rimarrei male, perchè se fosse vero me lo avrebbe anticipato”. Una presa di posizione netta che non lascia spazio all’immaginazione, ma il tele-mercato per il momento vuole che l’autrice approdi a Cologno Monzese. Se si tratterà esclusivamente di una parentesi, oppure rappresenterà l’inizio di una nuova avventura televisiva, lo dirà il tempo.