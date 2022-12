La lunga cavalcata di Ballando con le stelle è arrivata al suo epilogo. Quella di stasera, venerdì 23 dicembre 2022, è stata la serata di Luisella Costamagna e Pasquale La rocca, coppia vincitrice di una diciassettesima edizione che non si è fatta mancare nulla: spettacolo, colpi di scena, ritiri improvvisi (l’ultimo in ordine di tempo, Gabriel Garko), dolori e soprattutto polemiche.

Di questo ne sanno qualcosa i protagonisti della giuria chiamata più volte “insostituibile” da Milly Carlucci. Sarà per questo che l’ipotesi di riconferma di Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Carolyn Smith e Guillermo Mariotto per la prossima edizione prende sempre più forma.

Sì, ci sarebbe anche Selvaggia Lucarelli, ma non è un caso se utilizziamo il condizionale. Attorno alla giornalista e giurata protagonista dello show di Rai 1 aleggia un giallo. Scaturisce innanzitutto dalle dichiarazioni rilasciate a Francesco Canino de Il Fatto Quotidiano.

Ballando con le Stelle, Selvaggia Lucarelli: “Se tornerò? Non so cosa farò”

Per la Lucarelli questa stagione di Ballando non è stata una passeggiata per vari fattori. Tra questi c’è stata sicuramente la questione della partecipazione del suo compagno Lorenzo Biagiarelli tra i concorrenti di questa stagione. Un ‘caso’ che aveva persino richiamato l’attenzione del Codacons parlando di un ‘conflitto d’interessi’.

La giurata si è difesa con unghie e denti, ma l’alta tensione non ha aiutato a vivere l’esperienza di quest’anno con serenità.

Tra le affermazioni dette al FQ spiccano virgolettati come: “Questa edizione di Ballando con le stelle, che considero catastrofica da un punto di vista umano (…)” e ancora “L’edizione più difficile, per me, è coincisa anche con quella più lunga.”

Così alla sua conferma “so che per loro sono riconfermata perché lo hanno comunicato al mio agente” si aggiunge un punto di domanda: “Se farò Ballando con le stelle nel 2023? Ora c’è il furore della delusione, non so cosa farò, io credo si debba ragionare sull’accaduto“.

Poi aggiunge:

Sono abituata a non ragionare a mente calda. Ci sono state altre due o tre edizioni in cui ho pensato “questo è l’ultimo anno, si è esaurita la vena”. Poi però si rielabora, si ridimensionano le cose anche perché è un gioco, sebbene si intrecci con la vita privata e la propria dignità professionale, non poco. In ogni caso, è meglio non lanciarsi in sentenze definitive perché si finisce come quei politici che annunciano il ritiro in caso di sconfitta alle elezioni e invece non si ritirano mai.

Lo dicevamo, la tensione con i suoi colleghi giudici è stata palpabile. A proposito, la Lucarelli:

Mi sembrano più esasperati loro: io lì in mezzo sono la più tranquilla. Ho sempre avuto rapporti cordiali con tutti, sono loro ad essere cambiati. Qualche frizione c’era stata, com’è normale che sia, e quest’anno ero ben disposta, felice che Lorenzo fosse in gara: invece fin da subito ho notato un muro di livore e di rancore che ha varie origini.

In più: “L’unico morbido è stato Ivan Zazzaroni, con cui c’è un rapporto più sincero. Mi hanno deluso tutti perché non hanno capito quando andavano abbassati i toni. Dopo due settimane di shitstorm contro Lorenzo (Biagiarelli, ndr), non ho ricevuto una telefonata, sono stati tutti duri e freddi: Lorenzo è stato il mezzo per colpire me“.

Ma i problemi con la giuria non sono nati questa sera, bensì si trascinerebbero dallo scorso anno, occasione in cui Morgan partecipò a Ballando:

Ci sono stati episodi sgradevoli, in diretta e dietro le quinte, dove Morgan mi ha insultata in mia assenza davanti a Lorenzo e ad altri testimoni. Tutti sapevano ma si è fatto finta di nulla, continuando ad elogiare il personaggio. È mancata la gentilezza anche da persone dalle quali me la sarei aspettata.

Non possiamo dimenticare quanto avvenne con Iva Zanicchi solo due mesi fa:

Premesso che non mi serve essere difesa, ma ritengo che il silenzio sia complice. Prendere posizione serve a ripristinare la giustizia e a dimostrarsi compatti quando si va oltre. La questione Zanicchi è sfuggita di mano, in privato magari mezza cosa me l’hanno detta ma in pubblico mai.

Vicende e situazioni che, sommate una dopo l’altra (per non parlare dell’accaduto di questa sera), a questo punto hanno comprensibilmente bisogno di quella riflessione di cui parla la giurata, protagonista indiscussa di Ballando con le stelle.

La domanda, dunque, resta quella: Selvaggia Lucarelli tornerà per davvero nella prossima edizione?