Ballando con le stelle, Selvaggia Lucarelli sbotta: “Volete che vado a casa? Mi sono stancata” (video)

Clima di alta tensione tra la giuria di ‘Ballando con le stelle 2022’. Nelle ultime settimane, i rapporti tra i giudici del varietà di Rai 1 sembra essersi inclinati definitivamente. Il nervosismo di Selvaggia Lucarelli, stasera, è esploso quando, chiamata a commentare la performance della coppia Alex Di Giorgio e Moreno Porcu, la giurata si è dovuta confrontare, in maniera piuttosto animata, con l’insistente rumoreggiare del pubblico in studio:

Lucarelli: “Ragazzi, se volete vado a casa. Volete che vado a casa? Ok. Bellissimo. Milly, ora però ci capiamo e posso parlare… Assolutamente un cavolo, questo teatrino è diventato un po’ stucchevole francamente. Anche perché stavo dicendo che era una bella cosa. Cosa posso dire? Che sono bravi? Bravi. Ok. Da ora in avanti sono tutti bravi per me. Non riesco a parlare, a finire un discorso”.

Milly Carlucci ha cercato di riportare la calma, fermamente convinta dell’autorevolezza di tutti i membri della commissione votante:

Carlucci: “Ognuno di voi deve avere il diritto di esprimersi come vuole…”

La giornalista, però, vuole far sentire le proprie ragioni:

Lucarelli: “E allora? Chi fa fare le smorfie al pubblico, per favore, evitate di farle fare, ok. Mi sono stancata. Voglio finire un pensiero. Non finisco niente. Perché non ricordo nemmeno quello che stavo dicendo. Mi eravate piaciuti. Bravi”.

Nelle scorse ore, di fronte a questo malumore generale, sul web, ha preso corpo la notizia di un possibile addio di Selvaggia Lucarelli da ‘Ballando’. Dietro l’intervista di oggi, rilasciata a ‘FQ Magazine’, parecchi telespettatori, forse, hanno letto il dispiacere della giurata, che si è sentita sempre più isolata dal resto del gruppo tanto da maturare la voglia di abbandonare la nave dopo sette anni di onorato servizio (“E devo dire che l’uscita dal cast di Roberta Bruzzone ha acuito l’isolamento, perché eravamo solidali, la pensavamo spesso allo stesso modo. Andata via lei, non ho trovato la stessa complicità con nessuno. Anzi, era pronto un plotone contro di me”). Sarà davvero così?!