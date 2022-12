Questa sera andrà in scena su Rai1 l’undicesima e ultima puntata di Ballando con le Stelle 2022. L’interrogativo che campeggia nelle menti di tutti è: chi vincerà questa diciassettesima edizione? Per scoprirlo bisognerà seguire tutta la finalissima e attendere la proclamazione che è attesa attorno all’una di notte, come rivelato da Milly Carlucci a Oggi è un altro giorno.

Insieme alla padrona di casa, prenderanno posto come al solito per questa finale il suo braccio destro Paolo Belli, che farà compagnia alle coppie in Sala delle Stelle, e la giuria formata da Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto. Sarà invece seduta dall’altra parte della pista la giuria popolare formata da Rossella Erra, Simone Di Pasquale e Sara Di Vaira. A bordocampo siederà Alberto Matano e al suo tavolino dovrebbe esserci anche Serena Bortone.

Ballando con le Stelle 2022, finalissima, puntata 23 dicembre: anticipazioni

Oltre alle coppie finaliste che saranno chiamate a scendere in pista per aggiudicarsi la vittoria di Ballando con le Stelle, questa sera scenderà sulla pista del sabato sera di Rai1, eccezionalmente ormai adattatasi anche alla collocazione del venerdì, Riccardo Cocciante, che porterà nello show diretto da Milly Carlucci la magia del musical Notre Dame de Paris.

Ballando con le Stelle 2022, finalissima, puntate 23 dicembre: le coppie in gara

A giocarsi la finale e dunque la vittoria del titolo saranno sette coppie. Sei coppie avevano già avuto accesso alla finalissima dopo la puntata di venerdì 2 dicembre, mentre una coppia è stata ripescata lo scorso sabato, al termine della puntata di ripescaggio. A scendere in pista questa sera saranno Rosanna Banfi e Simone Casula, Luisella Costamagna e Pasquale La Rocca (ripescati), Alex Di Giorgio e Moreno Porcu, Alessandro Egger e Tove Villfor, Gabriel Garko e Giada Lini, Ema Stokholma e Angelo Madonia, Iva Zanicchi e Samuel Peron.

Ballando con le Stelle 2022, finalissima, puntate 23 dicembre: le coppie eliminate

Siederanno invece ai tavolini dato che non sono riuscite a conquistarsi la finale le seguenti coppie: Marta Flavi e Luca Urso (subentrato nel ripescaggio a Simone Arena), Giampiero Mughini e Veera Kinnunen, Dario Cassini e Lucrezia Lando, Paola Barale e Roly Maden, Lorenzo Biagiarelli e Anastasia Kuzmina. Non dovrebbe essere presente neanche per la finalissima Enrico Montesano, che è stato squalificato dalla gara da parte della Rai dopo aver indossato in sala prove una maglia con il simbolo delle X Mas.

Ballando con le Stelle 2022, finalissima, puntata 23 dicembre: come vederlo in tv e in streaming

La finale di Ballando con le Stelle si potrà seguire in diretta tv su Rai1 dalle ore 20:35, così come in streaming su RaiPlay. Non perdetevi però il nostro liveblog che vi accompagnerà lungo tutta la serata, fino alla proclamazione della coppia vincitrice.