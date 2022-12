Un’edizione un po’ particolare questa del 2022 di Ballando con le stelle, che oltre ad aver inanellato record di ascolti in tempi di frammentazione dell’offerta televisiva come quelli che stiamo vivendo ormai da qualche tempo, ha anche dribblato fra le partite di calcio di questi strani mondiali del Qatar, andando in onda pure di venerdì sera e proprio di venerdì sarà la finalissima di questa ultima edizione dello show diretto e condotto da Milly Carlucci. Una finalissima che andrà in onda -pure questa cosa singolarissima- l’antivigilia del Santo Natale, mentre stasera subito dopo il Tg1 delle 20 sarà la volta della prima finale (senza Francesca Chillemi risultata positiva al Covid e sostituita da Valeria Fabrizi nel ruolo di ballerina per una notte) in diretta contrapposizione con una puntata extra del programma di varietà di Canale 5 Grande fratello vip 7.

L’appuntamento con la finalissima di Ballando con le stelle 2022 è infatti fissato per venerdì 23 dicembre a partire dalle ore 20:35, subito dopo l’edizione di prima serata del Tg1 e fino all’una e mezza di notte, ora questa in cui calerà il sipario su questo spettacolo di varietà che è riuscito a tener acceso il sabato sera di Rai1, dando filo da torcere alla corazzata di Canale 5 chiamata Tu si que vales.

Venerdì 23 dicembre 2022 andrà dunque in scena presso l’auditorium del foro italico in Roma la finalissima di Ballando con le stelle e si annuncia per questa importante serata televisiva come ospite uno dei maggiori cantautori italiani. Ospite d’onore dell’ ultima puntata di Ballando con le stelle 2022 sarà il grande Riccardo Cocciante. Nel corso della serata Cocciante celebrerà il ventennale dell’opera da lui scritta “Notre dame de Paris”, opera che sta girando per i teatri italiani, tradotta in ben nove lingue e che ha attraversato venti paesi in tutto il mondo con più di cinquemila spettacoli e oltre tredici milioni di spettatori.

Nel corso della serata, oltre a sentire brani di “Notre dame de Paris”, il maestro Cocciante potrebbe deliziarci di alcuni brani tratti dal suo enorme e prestigioso repertorio musicale, canzoni che hanno fatto la storia della musica leggera italiana, amatissime dal pubblico italiano.

Appuntamento dunque per la finalissima di Ballando con le stelle 2022 a venerdì sera 23 dicembre a partire dalle ore 20:35 in diretta dal teatro dell’auditorium del foro italico in Roma, il tutto come sempre diretto e condotto da Milly Carlucci, su commessa della direzione intrattenimento prime time Rai.