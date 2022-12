Quella che andrà in onda sabato prossimo in prima serata (finalmente) subito dopo l’edizione delle 19:56 del Tg1 non è semplicemente la penultima puntata di questa fortunata edizione 2022 di Ballando con le stelle, ma nella realtà delle cose sarà il primo tempo della finale di questa serie dello show diretto e condotto da Milly Carlucci. Già perchè nella puntata di sabato 17 dicembre 2022 i finalisti in campo, vale a dire Alex Di Giorgio-Moreno Porcu, Gabriel Garko-Giada Lini, Ema Stokholma-Angelo Madonia, Alessandro Egger-Tove Villfor, Iva Zanicchi-Samuel Peron e Rosanna Banfi-Simone Casula, con le loro esibizioni potranno accumulare dei punti per la finalissima di venerdì 23 dicembre 2022.

Non solo, nella puntata di sabato ci sarà un momento importante per lo show del sabato sera di Rai1, ovvero il ripescaggio fra le coppie eliminate nelle scorse settimane, chi vincerà questo torneo entrerà di diritto nella finalissima di venerdì 23 che si svolgerà quindi fra sette coppie, le sei di cui sopra, più la vincente del ripescaggio.

Sempre importante poi il ruolo dei ballerini per una notte nell’economia di Ballando con le stelle, sopratutto per la puntata importantissima di venerdì prossimo. Folto il gruppo questa volta di ballerini per una notte, vedremo infatti sulla pista da ballo più celebre della televisione italiana dell’auditorium del foro italico in Roma tutto il cast del Paradiso delle signore. Attori ed attrici della soap campione di ascolti del pomeriggio feriale di Rai1 che traina ottimamente la Vita in diretta di Alberto Matano, assegnatario del tesoretto dello show del sabato sera, saranno in pista per un originalissimo ballo corale.

Non solo ci sarà anche un altra ballerina per una notte nella puntata di sabato di Ballando con le stelle 2022, ovvero l’attrice Francesca Chillemi che si appresta a prendere il posto di Elena Sofia Ricci nella fiction Che Dio ci aiuti 7 in arrivo dal 12 gennaio 2023 su Rai1. Come è noto suor Angela, interpretata da Elena Sofia Ricci sarà presente solo nella prima e nell’ultima puntata di questa settima serie della fortunata fiction Lux, Francesca Chillemi, con il suo personaggio Azzurra, diventerà il cuore del convento degli Angeli, perno centrale delle vicende di Che Dio ci aiuti.

Appuntamento quindi per la penultima puntata e prima tappa della finale di Ballando con le stelle 2022 a sabato sera 17 dicembre 2022 in prima serata su Rai1, subito dopo l’edizione delle 19:56 del Tg1, il tutto diretto e condotto come sempre dal capitano in campo dello show prodotto con l’amabile collaborazione della Ballandi multimedia, Milly Carlucci.