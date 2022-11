Domani, domenica 20 novembre, iniziano ufficialmente i Mondiali di Qatar 2022, tra i più contestati alla vigilia per le ombre sull’assegnazione, per la collocazione invernale e per la scelta di un Paese che ancora oggi calpesta quotidianamente i diritti umani.

Come noto, ai Mondiali al via domani non prenderà parte l’Italia, che da Campione d’Europa in carica ha clamorosamente mancato la qualificazione. Gli azzurri di Roberto Mancini giocheranno l’ultima partita del 2022 domani sera in amichevole contro l’Austria.

Tutte le 64 partite dei Mondiali di Qatar saranno trasmesse in diretta esclusiva dalla Rai (che aveva bucato i precedenti Mondiali, quelli giocati in Russia nel 2018 e proposti da Mediaset – anche in quel caso senza gli azzurri). Si parte domani alle ore 17.00 con Qatar-Ecuador, si chiude domenica 18 dicembre alle ore 16.00 con la finalissima. La televisione pubblica ha acquisito per circa 180 milioni di euro i diritti tv della competizione quando la fase di qualificazione era ancora in corso e quindi le possibilità che l’Italia ottenesse il pass per il Qatar erano molto alte. Una precisazione che serve per smorzare le recenti polemiche sulle spese della tv pubblica, che porterà in Qatar tra le 80 e le 100 persone, come rivelato da Il Fatto Quotidiano.

I telecronisti coinvolti sono Alberto Rimedio, Stefano Bizzotto, Luca De Capitani e Dario Di Gennaro. Con loro le seconde voci Antonio Di Gennaro, Lele Adani, Andrea Stramaccioni e Sebino Nela (le coppie tendenzialmente saranno Rimedio-Di Gennaro, Bizzotto-Adani, De Capitani-Nela e Di Gennaro-Stramaccioni). Team leader Rai Donatella Scarnati, che ha da poco festeggiato i 36 anni al seguito della Nazionale, inviati anche Aurelio Capaldi, Stefano Rizzato, Alessandro Antinelli, Marco Lollobrigida e Simona Rolandi. In loco anche Claudio Marchisio. Al coordinamento giornalistico Annalisa Bartoli e Massimiliano Mascolo.

Di seguito la programmazione completa delle partite dei Mondiali di Qatar 2022.

Qatar 2022 – Fase a gironi

Partita inaugurale 20 novembre

Qatar – Ecuador Gruppo A – ore 17.00 su Rai 1 e in streaming su RaiPlay

21 novembre

Inghilterra-Iran Gruppo B – ore 14.00 su Rai 2 e in streaming su RaiPlay

Senegal – Olanda Gruppo A – ore 17.00 su Rai 2 e in streaming su RaiPlay

Stati Uniti – Galles Gruppo B – ore 20.00 su Rai 1 e in streaming su RaiPlay

22 novembre

Argentina – Arabia Saudita Gruppo C – ore 11.00 su Rai 2 e in streaming su RaiPlay

Danimarca-Tunisia Gruppo D – ore 14.00 su Rai 2 e in streaming su RaiPlay

Messico-Polonia Gruppo C – ore 17.00 su Rai 2 e in streaming su RaiPlay

Francia-Australia Gruppo D – ore 20.00 su Rai 1 e in streaming su RaiPlay

23 novembre

Marocco-Croazia Gruppo F – ore 11.00 su Rai 2 e in streaming su RaiPlay

Germania-Giappone Gruppo E – ore 14.00 Rai 2 e in streaming su RaiPlay

Spagna-Costa Rica Gruppo E – ore 17.00 Rai 2 e in streaming su RaiPlay

Belgio-Canada Gruppo F – ore 20.00 su Rai 1 e in streaming su RaiPlay

24 novembre

Svizzera-Camerun Gruppo G – ore 11.00 su Rai 2 e in streaming su RaiPlay

Uruguay-Corea del Sud Gruppo H – ore 14.00 su Rai 2 e in streaming su RaiPlay

Portogallo-Ghana Gruppo H – ore 17.00 su Rai 2 e in streaming su RaiPlay

Brasile-Serbia Gruppo G – ore 20.00 su Rai 1 e in streaming su RaiPlay

25 novembre

Galles-Iran Gruppo B – ore 11.00 su Rai 2 e in streaming su RaiPlay

Qatar-Senegal Gruppo A – ore 14.00 su Rai 2 e in streaming su RaiPlay

Olanda-Ecuador Gruppo A – ore 11.00 su Rai 2 e in streaming su RaiPlay

Inghilterra-Stati Uniti Gruppo B – ore 20.00 su Rai 1 e in streaming su RaiPlay

26 novembre

Tunisia-Australia Gruppo D – ore 11.00 su Rai 2 e in streaming su RaiPlay

Polonia-Arabia Saudita Gruppo C – ore 14.00 su Rai 2 e in streaming su RaiPlay

Francia-Danimarca Gruppo D – ore 17.00 su Rai 1 e in streaming su RaiPlay

Argentina-Messico Gruppo C – ore 20.00 su Rai 1 e in streaming su RaiPlay

27 novembre

Giappone-Costa Rica Gruppo E – ore 11.00 su Rai 2 e in streaming su RaiPlay

Belgio-Marocco Gruppo F – ore 14.00 su Rai 1 e in streaming su RaiPlay

Croazia-Canada Gruppo F – ore 17.00 su Rai 1 e in streaming su RaiPlay

Spagna-Germania Gruppo E – ore 20.00 su Rai 1 e in streaming su RaiPlay

28 novembre

Camerun-Serbia Gruppo G – ore 11.00 su Rai 2 e in streaming su RaiPlay

Corea del Sud-Ghana Gruppo H – ore 14.00 su Rai 2 e in streaming su RaiPlay

Brasile-Svizzera Gruppo G – ore 17.00 su Rai 1 e in streaming su RaiPlay

Portogallo-Uruguay Gruppo H – ore 20.00 su Rai 1 e in streaming su RaiPlay

29 novembre

Ecuador-Senegal Gruppo A – ore 16.00 su Rai Sport e in streaming su RaiPlay

Olanda-Qatar Gruppo A – ore 16.00 su Rai 1 e in streaming su RaiPlay

Galles-Inghilterra Gruppo B, ore 20.00 su Rai Sport e in streaming su RaiPlay

Iran-Stati Uniti Gruppo B, ore 20.00 su Rai 1 e in streaming su RaiPlay

30 novembre

Australia-Danimarca Gruppo D – ore 16.00 su Rai Sport e in streaming su RaiPlay

Tunisia-Francia Gruppo D – ore 16.00 su Rai 1 e in streaming su RaiPlay

Polonia-Argentina Gruppo C – ore 20.00 su Rai 1 e in streaming su RaiPlay

Arabia Saudita-Messico Gruppo C – ore 20.00 su Rai Sport e in streaming su RaiPlay

1 dicembre

Croazia-Belgio Gruppo F – ore 16.00 su Rai Sport e in streaming su RaiPlay

Canada-Marocco Gruppo F – ore 16.00 su Rai 1 e in streaming su RaiPlay

Giappone-Spagna Gruppo E – ore 20.00 su Rai Sport e in streaming su RaiPlay

Costa Rica-Germania Gruppo E – ore 20.00 su Rai 1 e in streaming su RaiPlay

2 dicembre

Ghana-Uruguay Gruppo H – ore 16.00 su Rai 1 e in streaming su RaiPlay

Corea del Sud-Portogallo Gruppo H – ore 16.00 su Rai Sport e in streaming su RaiPlay

Serbia-Svizzera Gruppo G – ore 20.00 su Rai 1 e in streaming su RaiPlay

Camerun-Brasile Gruppo G – ore 20.00 su Rai Sport e in streaming su RaiPlay

Ottavi di finale

3 dicembre

Partita 1: Prima Gruppo A-Seconda Gruppo B – ore 16.00 su Rai 1 e in streaming su RaiPlay

Partita 2: Prima Gruppo C-Seconda Gruppo D – ore 20.00 su Rai 1 e in streaming su RaiPlay

4 dicembre

Partita 3: Prima Gruppo D-Seconda Gruppo C – ore 16.00 su Rai 1 e in streaming su RaiPlay

Partita 4: Prima Gruppo B-Seconda Gruppo A – ore 20.00 su Rai 1 e in streaming su RaiPlay

5 dicembre

Partita 5: Prima Gruppo E-Seconda Gruppo F – ore 16.00 su Rai 1 e in streaming su RaiPlay

Partita 6: Prima Gruppo G-Seconda Gruppo H – ore 20.00 su Rai 1 e in streaming su RaiPlay

6 dicembre

Partita 7: Prima Gruppo F-Seconda Gruppo E – ore 16.00 su Rai 1 e in streaming su RaiPlay

Partita 8: Prima Gruppo H-Seconda Gruppo G – ore 20.00 su Rai 1 e in streaming su RaiPlay

7/8 dicembre riposo

Quarti di finale

9 dicembre

Partita 9: Vincente Partita 5-Vincente partita 6 – ore 16.00 su Rai 1 e in streaming su RaiPlay

Partita 10: Vincente Partita 1-Vincente partita 2 – ore 20.00 su Rai 1 e in streaming su RaiPlay

10 dicembre

Partita 11: Vincente Partita 7-Vincente Partita 8 – ore 16.00 su Rai 1 e in streaming su RaiPlay

Partita 12: Vincente Partita 3-Vincente Partita 4 – ore 20.00 su Rai 1 e in streaming su RaiPlay

11/12 riposo

Semifinali

13 dicembre

Vincente Partita 10-Vincente Partita 9 – ore 20.00 su Rai 1 e in streaming su RaiPlay

14 dicembre

Vincente Partita 12-Vincente Partita 11 – ore 20.00 su Rai 1 e in streaming su RaiPlay

15/16 riposo

Finali

17 dicembre

3°-4° posto ore 16.00 su Rai 1 e in streaming su RaiPlay

18 dicembre

1°-2° posto ore 16.00 su Rai 1 e in streaming su RaiPlay.