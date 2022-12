Gabriel Garko si ritira alla finale di Ballando con le stelle 2022

Era il vincitore annunciato della vigilia. Per alcuni infortuni, stasera, venerdì 23 dicembre 2022, nel corso della finalissima di ‘Ballando con le stelle’, Gabriel Garko ha confermato le indiscrezioni circolate, sul web, oggi pomeriggio. L’attore ha deciso, infatti, di ritirarsi dalla gara:

Carlucci: “Io sono qui perché, queste ultime settimane, non sono state semplici. Abbiamo cercato qualsiasi soluzione…”

Garko: “Abbiamo provato di tutto. Ce l’abbiamo messo tutta. Quando troppo è troppo… Nel rispetto di questo programma e di tutti i miei colleghi, questa sera , mi ritiro, lascio il posto a qualcun altro. Mi dispiace tantissimo.S iamo arrivati qua con grandissima fatica e nonostante le difficoltà ce l’abbiamo messo tutta. Non posso appoggiare la gamba destra. Voglio ringraziare tutti, lo staff, la famiglia che si è creata in un altro modo”

L’ex concorrente si è congedato dal pubblico cantando ‘La fine’ di Nesli, coverizzata, qualche anno fa, anche da Tiziano Ferro:

Carlucci: “Questo è un percorso che non si cancellerà. Quello che tu ci hai donato, in queste puntate, è stato tanto. Ho scoperto un uomo generoso, sensibile, di sentimenti profondi. Ha la riservatezza e la dignità di non aprirsi con il primo che passo”.

La conduttrice ha invitato ufficiale Garko a ritornare in pista in futuro in occasione di un ipotetico torneo dei Campioni. La coppia Garko – Giada Lini ha ricevuto una targa speciale assegnata dal presidente di giuria, Carolyn Smith. E, poi, il Premio Paolo Rossi consegnato dalla moglie Federica Cappelletti.

Garko: “E’ stato bello, oltre le mie aspettative. Mi dispiace non aver terminato questo percorso”.