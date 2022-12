Ballando con le stelle 2022: vince Luisella Costamagna

Luisella Costamagna e Pasquale La Rocca sono i vincitori di ‘Ballando con le stelle 2022’. La coppia, dopo un’estenuante gara, ha battuto la coppia di Alessandro Egger e Tove Villfor collezionando il 57% delle preferenze. Terzi i super favoriti della vigilia, Ema Stokholma e Angelo Madonia.

La giornalista è rientrata in gara la scorsa settimana con il ripescaggio (dopo essersi ripresa da un brutto infortunio) avendo la meglio, al foto finish, Lorenzo Biagiarelli. Per il maestro, si tratta della quarta vittoria del format (la prima in Italia) di successo in mezzo mondo.

Un grande onore ma soprattutto una promessa mantenuta per dedicare questo momento ai miei angeli, i miei due nonni scomparsi l’anno scorso. Spero di rendervi orgoglioso da lassù.

A pochi minuti dalla proclamazione ufficiale, è arrivato un tweet di Selvaggia Lucarelli che, proprio stamattina, ha profetizzato la vittoria dell’ex padrona di casa di ‘Agorà’:

Ora Pasquale La Rocca va in Ucraina e vince la guerra. — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) December 24, 2022

