Ilary Blasi al Grande Fratello Vip, quando la gogna mediatica diventa un’occasione di ripartenza

Ilary Blasi torna al Grande Fratello Vip. Una comfort zone che la conduttrice conosce molto bene e che, nel recente passato, l’ha resa anche un’icona del piccolo schermo. In parte proprio grazie alle sue maniere autentiche e profondamente spontanee è riuscita a farsi amare dal pubblico a casa. Quando la presentatrice conduceva la versione Vip del reality, gli ascolti sono sempre stati in crescendo. Poi è arrivato il passaggio di consegne con Alfonso Signorini, per consentire alla nota conduttrice l’approdo all’Isola dei Famosi.

Le logiche del tele-mercato, anche molti anni dopo, si intrecciano con gli stessi interpreti. Stavolta Signorini lascia il posto all’amica e collega perchè si è auto sospeso da Mediaset: una decisione sopraggiunta a causa di Corona e dello scandalo che sta divampando, sul piano mediatico, nelle ultime settimane. Ilary Blasi, dunque, eredita una posizione scomoda. Il reality show è lo stesso che l’ha vista trionfare, dal punto di vista di ascolti e gradimento, alcuni anni fa.

Un ritorno annunciato

Le condizioni, però, sono cambiate. La colpa (o il merito, dipende dai punti di vista) è di Fabrizio Corona. L’ex Re dei paparazzi ha indirettamente rilanciato Ilary Blasi a livello televisivo: questo è il vero punto di ripartenza. La donna, infatti, era stata recentemente messa in panchina da Mediaset.

I format con lei alla conduzione cominciavano a fare fatica: Pier Silvio Berlusconi, allora, ha scelto di cambiare marcia e volto di riferimento. All’Isola dei Famosi è stata scelta Veronica Gentili in qualità di conduttrice e la Blasi venne lasciata in un limbo da definire che ha trovato una pausa soltanto in estate, quando la presentatrice romana ha condiviso il palco di Battiti Live con Alvin.

Una sorta di zona franca in attesa di tempi migliori che, per l’ex moglie di Francesco Totti, sono arrivati proprio a causa di Fabrizio Corona: l’ex Re dei paparazzi ha messo in difficoltà Signorini con una diatriba che continuerà a livello legale, lasciando spazio alla riaffermazione televisiva di Ilary Blasi che torna al GFVip per sostituire in corsa quello che fino allo scorso anno era stato il suo volto di punta.

L’ombra di Corona

Blasi e Corona, però, sono stati “nemici” televisivi per moltissimo tempo e anche ora non è che i rapporti siano migliorati: i due si sono incontrati proprio durante il GFVip, quando l’ex fotoreporter è entrato nella casa per andare a trovare la compagna Silvia Provvedi. Correva l’anno 2018 e i rumors paventavano una sorta di veto che Blasi avrebbe messo nei confronti di Corona. Non lo voleva, anzi: non lo avrebbe voluto, in trasmissione. Il motivo era chiaro: Corona aveva diffuso scoop anche sulla natura della relazione tra Totti e l’ex “letterina” di Passaparola. Il calciatore, secondo il fotoreporter, avrebbe tradito la co-conduttrice più volte prima del matrimonio.

Lo scandalo è divampato mettendo in seria difficoltà emotiva e professionale la presentatrice. La storia narra di un collegamento televisivo avvenuto tra Blasi e Corona, terminato a male parole, con la conduttrice che infastidita disse: “Io non ti ho messo nessun veto per essere qui. Non deve passare il messaggio che vieni qui e fai il tuo show, quello che sei l’ha capito tutta Italia, fai gli scoop. Li crei e li disfi come piace a te. Sei un caciottaro, chiudetemi il collegamento”.

Il collegamento della discordia

Uno scontro che, ancora oggi, risuona tra gli appassionati di televisione e non solo. Nel frattempo la presentatrice da Francesco Totti ha divorziato: Corona, dunque, potrebbe aver anticipato scenari che si sarebbero verificati negli anni successivi. Tornando, però, alla stretta attualità, la conduttrice torna sulla cresta dell’onda – dopo essere stata in disparte per troppo tempo – proprio grazie al suo “nemico giurato” che è riuscito ad allontanare (anche se momentaneamente) il collega e ormai ex conduttore del reality più longevo televisivamente parlando.

Ilary Blasi è stata vittima della gogna mediatica di Corona, oggi però – in qualche maniera – ne trae giovamento. Ereditare quel tipo di conduzione è una sfida importante, proprio per tutto quello che si cela dietro un apparente cambio di volto nella rappresentanza, ma è anche l’occasione per dimostrare (sul piano professionale) che la sua avventura a Mediaset non è finita: ha avuto soltanto una battuta d’arresto. Ora riprende grazie a un intreccio inatteso, ma fondamentale. Chiusa una porta (rossa) si apre un portone con vista su Cinecittà.