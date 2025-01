L’isola dei famosi e la condizione della conduzione (Retroscena TvBlog)

L’isola dei famosi, almeno nelle intenzioni è nel palinsesto primaverile di Canale 5, ma ci sono delle situazioni collaterali che non rendono cosi automatica la cosa. Facciamo prima qualche passo indietro e nel ragionamento dobbiamo coinvolgere anche il reality La talpa. Il reality che tornava in televisione dopo tanto tempo è vero che ha ottenuto buoni risultati sul web e sul secondo schermo, ma nella classica (e ben più numerosa, in termini di teste e di introiti pubblicitari) televisione generalista non è andato bene.

Non è andato bene tanto che è stato chiuso in fretta accorpando delle puntate alla finale. Di certo tutte le colpe non sono della sua conduttrice. Quella Diletta Leotta che era stata chiamata da Mediaset per rinnovare il proprio parco conduttrici. Sia o non sia, la Leotta ci ha messo la faccia e di certo quel risultato non l’ha aiutata a far salire le sue quotazioni.

Si dice poi che quella conduzione della Talpa servisse anche per farla carburare in vista di altri impegni futuri su Canale 5. Uno di questi impegni era L’isola dei famosi. Dopo La Talpa alcuni temono che lei non sia più adatta a condurre quel reality. Si starebbe quindi ragionando in queste settimane su chi mettere alla conduzione del reality made in Honduras.

La persona più idonea resta e resterà sempre Simona Ventura, che è stata colei che ha creato dal nulla questo reality. Ora lei essendo impegnata in Rai ed in autunno pure con un nuovo prime time non è disponibile. All’interno di Mediaset solo un nome pare più adatto. Sarebbe quello di un ritorno, esattamente stiamo parlando di Ilary Blasi.

Dopo la non positivissima esperienza dell’anno passato con Vladimir Luxuria dunque Canale 5 potrebbe riaffidare l’Isola dei famosi a Ilary Blasi. La Blasi che è attualmente su Netflix con la serie Ilary, che sta ottenendo ottimi riscontri. Banijay l’accoglierebbe a braccia aperte. Lei avrebbe bisogno per tornare sul luogo del delitto di sentire tutta Mediaset dalla sua parte. Ma l’azienda di Cologno Monzese è tutta dalla sua parte, oppure starebbe pensando a dell’altro?

Circolano in questo senso i nomi di Federica Panicucci e di Elenoire Casalegno. La cosa certa è che, dopo l’anno scorso, Banijay vuole fare l’isola dei famosi solo se avrà una conduttrice ed un cast degni di questo nome, altrimenti è inutile farla. E per Banijay Ilary è il nome giusto per la conduzione. Questo si dice. Si attendono sviluppi.