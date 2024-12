Torna come di consueto anche quest’anno, con l’approssimarsi del Natale, la maratona per raccogliere fondi per la Fondazione Telethon. La maratona televisiva avrà inizio, come già successo, con la puntata di Ballando con le Stelle di sabato 14 dicembre. La serata conclusiva della raccolta fondi è invece quest’anno affidata a Pierluigi Diaco, che condurrà su Rai 1 BellaFesta per Fondazione Telethon. L’appuntamento, in prima serata, è previsto per domenica 22 dicembre. Per Diaco sarà il primo di tre speciali: gli altri due andranno in onda su Rai 2, sempre in prima serata, giovedì 26 dicembre e giovedì 2 gennaio.

Non è ancora nota la specifica programmazione che riguarderà il weekend del 20-22 dicembre in cui saranno presenti come al solito le trasmissioni realizzate esclusivamente per la racconta fondi per Telethon. Le prime informazioni al riguardo giungeranno proprio dalla conferenza stampa in programma per oggi. Alle 12:30 si tiene infatti nella Sala Sergio Zavoli di viale Mazzini l’abituale incontro con i giornalisti per presentare la maratona sulle reti Rai.

Non mancherà come ogni anno Luca di Montezemolo, presidente di Fondazione Telethon. Insieme a lui ci sarà anche la nuova direttrice generale della Fondazione, la dottoressa Ilaria Villa. Per quanto invece riguarda la Rai saranno presenti l’ad Giampaolo Rossi, il dg Roberto Sergio e Marcello Ciannamea, direttore dell’Intrattenimento Prime Time.

Particolarità di quest’anno sarà proprio quella di vedere come programma di chiusura della maratona Telethon un titolo abitualmente non in onda su Rai 1. Lo scorso anno a chiudere la settimana era stato uno speciale natalizio di Tale e Quale Show, mentre nei due anni precedenti si era deciso di puntare su degli speciali in prima serata di Soliti Ignoti.

Quest’anno invece il compito è stato affidato a Pierluigi Diaco che trasferirà il cast del suo BellaMa’ su Rai 1 per questo appuntamento speciale. Fra i protagonisti della serata dovrebbero quindi esserci Valeria Marini, Memo Remigi, Rita Forte e altri protagonisti delle rubriche di BellaMa’.