Sanremo Giovani, finale Sarà Sanremo: stasera 18 dicembre 2024 in diretta dalle 21:30

Sarà Sanremo è lo show di Rai 1 condotto da Carlo Conti con Alessandro Cattelan in onda stasera, 18 dicembre 2024, alle 21:30 su Rai 1. Dopo le cinque puntate di Sanremo Giovani trasmesse in seconda serata su Rai 2, dal Teatro del Casinò di Sanremo in prima serata su Rai 1, gli 8 finalisti si aggiudicano 3 posti disponibili per le Nuove Proposte 2025. Il quarto sarà selezionato tra i 2 finalisti del contest Area Sanremo.

La serata sarà condotta da Carlo Conti (impegnato non solo come giurato, ma anche come conduttore) insieme ad Alessandro Cattelan.

Oltre ai finalisti, sarà possibile vedere i 30 Big protagonisti, che per la prima volta annunceranno i titoli dei loro brani in gara.

Sarà Sanremo, gli 8 cantanti in gara

dal Contest Sanremo Giovani

Angelica Bove con La nostra malinconia

Alex Wyse con Rockstar

Mew con Oh my God

Selmi con Forse per sempre

Settembre con Vertebre

con Vertebre Vale Lp e Lil Jolie con Dimmi tu quando sei per fare l’amore

da Area Sanremo

Etra con Lo spazio tra le dita

Maria Tomba con Goodbye (Voglio Good vibes)

La Commissione musicale di Sanremo Giovani

A giudicarli sempre la Commissione musicale formata da : Ema Stokholma, Carolina Rey, Manola Moslehi, Enrico Cremonesi e Daniele Battaglia – insieme ai “giurati fuori onda” Carlo Conti e Claudio Fasulo – Vicedirettore della Direzione Intrattenimento Prime Time.

Sarà Sanremo, dove guardalo in tv e streaming

La finale sarà trasmessa su Rai 1, in streaming su Rai Play e in simulcast su Rai Radio2, con il commento di Giulia Nannini, Julian Borghesan e Giorgiana Cristalli, oltre che su RaiPlay. Grazie ad una collaborazione tra Radio 2 e Rai Pubblica Utilità, per la prima volta la visual radio di Radio2, canale 202 del digitale terrestre, sarà accessibile anche alle persone sorde.

Dallo Studio A di Via Asiago, Interpreti e performer LIS di Rai Pubblica Utilità tradurranno ed interpreteranno in LIS, rispettivamente, le parti discorsive e musicali dell’Evento, suscitando emozioni in grado di arrivare davvero a tutti e creando uno spettacolo nello spettacolo. La diretta sarà completa anche di sottotitoli.