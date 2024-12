Età, canzoni famose, carriera e social, tutto quello che c’è da sapere su Angelica Bove, ex concorrente di X Factor ora finalista di Sanremo Giovani 2024

Tra i finalisti di Sanremo Giovani 2024 c’è anche Angelica Bove con il brano “La nostra malinconia“. La cantante si esibirà a “Sarà Sanremo”, mercoledì 18 dicembre, in prima serata su Rai 1, puntando ad un posto tra i 4 nomi che formeranno le Nuove Proposte.

Nel brano in gara, Angelica Bove racconta una storia d’amore ricca di elementi nostalgici, attraverso sonorità indie-pop che catturano subito l’ascoltatore. Il ritmo del brano è coinvolgente e invita tutti a ballare, creando un interessante contrasto con l’alone di malinconia che traspare dal testo.

Alcune immagini suggestive come “Portami alla fine dell’universo per morire” e “Se la botta non passa, resta la nostra malinconia” esprimono l’intensità e le sfumature complesse di un rapporto d’amore vissuto tra alti e bassi.

Chi è Angelica Bove, da X Factor 2024 a Sanremo Giovani: età, Instagram e le canzoni più famose

L’esperienza sul palco di Sanremo Giovani è stata preceduta dal singolo “Bellissimo e poi niente” (uscito ad inizio ottobre), quasi un manifesto personale per l’artista, nato in studio insieme a Paolo Antonacci, Alessandro Raina e Placido Salamone. Partita dai primi video su TikTok, dopo aver commosso l’Italia intera sul palco di X Factor 2023, la cantante è pronta a fare il grande passo sul palco del Teatro Ariston in caso di un parere positivo.

Angelica Bove è una cantante romana classe 2003, che – racconta – ha scoperto le sue potenzialità vocali nella vasca da bagno. Ha utilizzato i social per condividere il proprio talento con il mondo e, a 19 anni, comincia a pubblicare cover di grandi successi su TikTok, mossa dalla necessità di esprimersi, e si rende così conto che la sua voce può essere uno strumento tramite cui può raccontare e raccontarsi. A giugno del 2023 decide di trasformare la sua passione in una carriera, iscrivendosi ai casting di X Factor. Sin dalla prima audizione, Angelica Bove riesce a stregare pubblico e giudici, affermandosi come uno dei talenti più promettenti della 17ª edizione del talent. Durante le semifinali presenta l’inedito L’inverno, scritto da Tananai, Davide Simonetta e Paolo Antonacci, e pubblicato il 1° dicembre 2023. Con la sua musica, l’artista vuole esprimere le proprie emozioni libera da ogni giudizio, raccontando malinconia, tristezza e dolore senza alcun tabù. Angelica Bove è tornata venerdì 4 ottobre con il suo nuovo singolo Bellissimo e poi niente, disponibile su tutte le piattaforme digitali. Fino a Sanremo Giovani con il brano “La nostra malinconia”.

Questo l’account Instagram ufficiale di Angelica Bove.