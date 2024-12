Vale LP e Lil Jolie sono tra gli 8 finalisti di Sanremo Giovani che si contenderanno uno dei quattro posti delle nuove proposte in gara al Festival di Sanremo 2025. Le vedremo nella finale della competizione Sarà Sanremo, in onda mercoledì 18 dicembre 2024 in prima serata su Rai 1.

La coppia ha portato per Sanremo Giovani ”Dimmi tu quando sei pronto per fare l’amore”, brano scritto per Vale LP e Lil Jolie insieme a Madame che è un vero e proprio invito ad amare. Sono passate nel quarto appuntamento della gara andata in onda in seconda serata su Rai 2 tra novembre e dicembre.

Chi è Vale LP, cantante finalista di Sanremo Giovani 2024: età, carriera, Instagram

Scopriamo qualcosa in più su Vale LP. Quanti anni ha, qual è stato il suo percorso sino a Sarà Sanremo e il seguito sui social.

Età di Vale LP

Vale LP, pseudonimo di Valentina Sanseverino è una cantautrice di Napoli, dove è nata nel 1999.

Carriera di Vale LP

Ha iniziato il suo percorso musicale nel 2018 pubblicando demo per divertimento su Soundcloud. In seguito ha partecipato alla stagione 2021 di X Factor, accede alle fasi live e presenta il suo inedito “Cheri”. A giugno 2023 pubblica il suo prima EP “e sono felice”, una raccolta di sei brani dove racconta le tappe del suo viaggio alla scoperta di sé e della sua identità artistica.

Ha collaborato con artisti della scena rap come CoCo, il rapper VillaBanks e i produttori Frenetik & Orange. Ha già partecipato a Sanremo Giovani, nel dicembre 2023 con “Str0nza”, brano che ha anticipato, insieme al singolo “Fortuna”, il suo album pubblicato da Sugar “Guagliona”. Interamente prodotto da Cali Low, l’album unisce elementi pop, funk, urban e folkloristici napoletani.

Nel 2024 ha partecipato nuovamente, ma con la sua collega e amica Lil Jolie. Il loro incontro anni fa ha stimolato Vale LP nel suo percorso musicale tanto da vivere con lei l’esperienza di Sanremo Giovani. La coppia è passata nel quarto appuntamento di Sanremo Giovani.

Social, Instagram, X e TikTok di Vale LP

Su Instagram Vale LP è @_valelp_ ed è seguita da 28mila followers

su X invece si trova come @ValeLp15 ed ha poco più di mille followers

su TikTok ne ha oltre 5mila ed il suo nick è @valelp03

Chi è Lil Jolie, cantante finalista di Sanremo Giovani 2024: età, carriera, Instagram

Curiosiamo anche su Lil Jolie, in coppia proprio insieme a Vale LP per un posto nelle nuove proposte del Festival di Sanremo 2025

Età di Lil Jolie

Lil Jolie ha 24 anni, di origini Casertane. Il suo vero nome è Angela Ciancio, ma ha scelto il nome d’arte come tributo all’attrice Angelina Jolie.

Carriera di Lil Jolie

Nel 2018 inizia a pubblicare i primi pezzi su SoundCloud. Nel 2019 esce Farsi Male, il suo primo singolo ufficiale prodotto da Close Listen; il brano che segna la sua entrata in Warner Music. L’anno dopo torna con il singolo Diamanti, sempre prodotto da Close Listen a cui seguono altre collaborazioni. A fine settembre pubblica Panico, singolo feat Ketama126, e a novembre partecipa a Floridiana, album di CoCo, per la traccia Non Mi Capirai Mai con Vale LP.

Nel 2021 pubblica il brano Regola insieme a Carl Brave. Nel 2022 arriva il suo primo EP dal titolo Bambina in cui racconta della sua crescita personale e artistica. Nella tracklist figurano tre collaborazioni di rilievo: Ketama126 in Panico, ancora Carl Brave e Pretty Solero in SDA.

Nel 2023 arriva ad Amici, approda al serale di quella ventireesima edizione ma viene eliminata alla quinta puntata, il 20 aprile 2024.

Ora il palcoscenico di Sarà Sanremo potrebbe darle il pass per le nuove proposte del Festival 2025.

Social, Instagram, X e TikTok di Lil Jolie

Su Instagram il suo profilo è LIL JOLIE ♡ (@liljolie) ed è seguita da oltre 80mila followers

Mentre su X il suo profilo è @liljoliemusic ed ha circa 6mila followers

Lil Jolie è anche su TikTok come @liljoliee, seguita da 80mila followers