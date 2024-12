Etra (vero nome Alessio Pipan) è uno degli 8 finalisti di Sanremo Giovani che si contenderà uno dei quattro posti delle nuove proposte in gara al Festival di Sanremo 2025. Lo vedremo nella finale della competizione Sarà Sanremo, in onda mercoledì 18 dicembre 2024 in prima serata su Rai 1.

E’ uno degli 8 finalisti in quanto uno dei due artisti selezionati dal contest Area Sanremo, dove ha portato Spazio tra le dita, brano che parla della paura di essere dimenticati.

Chi è Etra, cantante finalista di Sanremo Giovani 2024: età, carriera, Instagram

Scopriamo qualcosa in più su Etra. Quanti anni ha, la sua grande passione per il canto e il seguito sui social.

Età di Etra

Etra è nato a Trieste nel 1999, ha 25 anni.

Carriera di Etra

Dopo anni di studio della batteria, passa al canto alla Scuola di Musica 55 con il cantante soul Al Castellana come insegnante. A 16 anni inizia a scrivere pezzi suoi.

In un’intervista rilasciata a Il piccolo, Etra ha parlato della sua grande passione per il canto. Ha iniziato ad esibirsi a scuola, al Liceo Linguistico Petrarca in duo con un altro ragazzo. Insieme hanno fatto esperienze tra i bar, i ristoranti di Triste finché Etra decide di proseguire da solo e continua a costruire la sua gavetta nel canto sulle navi da crociera.

Non si reputa un rapper, nemmeno un trapper, ma “un cantante pop“. Il suo mito è Justin Bieber, artista che lo ha ispirato per le sue esibizioni su di un palco. Ha pubblicato finora quasi una ventina di singoli, alcuni di questi con un buon riscontro popolare come – ad esempio – “Come va?” del 2020, brano che ha superato i 140mila stream su Spotify. Un anno dopo è stata la volta “Lisboa”, che ha raggiunto la stessa cifra in poco tempo e che gli è valso l’ingresso in playlist viral. Da segnalare anche un interessante brano che ha per tematica il bullismo, “Dead Boy”. Social, Instagram e Tik Tok di Etra Etra è particolarmente seguito sui social Oltre 92mila follower su TikTok

Quasi 10mila utenti lo seguono su Instagram. Etra è fidanzato? Stando alle informazioni girate in rete, Etra non sarebbe fidanzato.