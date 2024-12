X Factor, età, canzoni famose, carriera, social: scopri di più su Settembre, in gara a Sanremo Giovani 2024

Settembre è uno degli otto finalisti di Sanremo Giovani 2024. È arrivato in finale dopo aver battuto nel corso della seconda puntata Moska Drunkard e nel corso della semifinale Grelmos. La sua canzone si intitola Vertebre e parla della sofferenza provocata dalla fine di una relazione.

Chi è Settembre in gara a Sanremo Giovani 2024: età, carriera, Instagram

Scopriamo qualcosa in più su Settembre: quanti anni ha, qual è stato il suo percorso sino a Sarà Sanremo 2024 e il suo seguito sui social.

Età di Settembre

Per chi segue X Factor, Settembre è un volto noto. Il giovane cantante, nato nel 2001, ha partecipato al talent show di Sky lo scorso anno. Parte della squadra di Dargen D’Amico, è stato eliminato in semifinale, dove ha presentato l’inedito Lacrime. Non si trattava però della prima esperienza televisiva di Settembre, nome d’arte di Andrea Settembre.

Carriera di Settembre

Proprio con nome e cognome partecipò a soli dodici anni, nel 2013, a Io Canto. Dopo aver firmato nel 2016 il primo contratto con un’etichetta discografica, nel 2018 arriva a vincere il Festival Show con il brano Su. Questa esperienza precede una nuova avventura televisiva che Settembre tentò l’anno seguente partecipando alla Blind Auditions di The Voice of Italy.

Il percorso nel talent di Rai 2, all’interno del team capitanato da Gigi D’Alessio, si interrompe alle Battles. Uscito dal talent firma con l’etichetta di Francesco Facchinetti, Hokuto Empire. Pubblica due singoli, Soli insieme e Bum bum, ma la sua carriera non prende una svolta.

Durante il Covid ha intrapreso un nuovo percorso artistico che lo ha legato all’accademy fondata da Carlo Avarello, Isola degli Artisti. Qui il giovane ha tempo di maturare. Si presenta nel 2022 a Deejay on stage, arrivando in finale. Solo l’anno seguente tenta di entrare a X Factor.

Social: Instagram e TikTok di Settembre

Vertebre è al momento il suo singolo più ascoltato su Spotify con oltre 2.700.000 stream, ben superiori ai circa 1.112.000 di Lacrime. È presente su Instagram, dove conta 126.000 followers. È su TikTok che conta però il seguito più numeroso, con più di un milione di seguaci. Dispone invece di un seguito ben più ridotto (poco superiore a 1.500 followers) su X.