RaiPlay Summer Kids: dal 5 giugno tredici collezioni tematiche per i bambini | Ecologia e musica, giochi e arte

Con l’inizio dell’estate e la chiusura delle scuole, RaiPlay porta online RaiPlay Summer Kids: un ciclo di tredici collezioni tematiche pensate per i bambini, rilasciate a cadenza settimanale a partire da venerdì 5 giugno e in diffusione per tutta l’estate, sulla piattaforma RaiPlay Bambini. L’iniziativa è realizzata da RaiPlay in collaborazione con Rai Kids.

Il formato è semplice e funzionale: ogni venerdì viene pubblicata una nuova collezione, costruita intorno a un tema diverso — ecologia, musica, giochi all’aria aperta, arte e creatività — con una selezione di serie animate, personaggi già conosciuti dal pubblico dei più piccoli e contenuti educativi. L’accesso è gratuito, su tutti i dispositivi compatibili con RaiPlay.

Le collezioni di RaiPlay Summer Kids

Le prime quattro collezioni di giugno.

Venerdì 5 giugno — Salviamo il Pianeta – La prima collezione parte dall’ecologia. Protagonisti i Minieroi della foresta per imparare il riciclo dei rifiuti e Acquateam, dedicato alla tutela dei mari. Disponibile su raiplay.it/collezioni/salviamoilpianeta.

Venerdì 12 giugno — Parco Giochi – Dedicata ai più piccoli con Bing e i suoi amici, Brave Bunnies e Mini Cuccioli. Giochi nella natura, avventure all’aria aperta. Disponibile su raiplay.it/collezioni/parcogiochi.

Venerdì 19 giugno — Cantare e Suonare: musica e cartoni – Dall’Opera Collection di Pipì, Pupù e Rosmarina a Oto e la Musica. Disponibile su raiplay.it/collezioni/cantareesuonare.

Venerdì 26 giugno — Vivere a Colori: arte e creatività con Matì e Dadà, Giulio Coniglio e Gatto Mirò. Disponibile su raiplay.it/collezioni/vivereacolori.

Le successive nove collezioni — luglio e agosto — seguiranno lo stesso ritmo settimanale, sempre una ogni veneredì per nove settimana, e sempre con temi diversi.

è disponibile gratuitamente su RaiPlay Bambini dal 5 giugno 2026.