Urban Green – Racconti di sostenibilità: Bianca Luna Santoro e Andrea Lo Cicero alla (ri)scoperta dell’Italia che cambia

Urban Green – Racconti di sostenibilità arriva alla quarta edizione e riparte il 30 maggio 2026 con Bianca Luna Santoro e Andrea Lo Cicero alla scoperta della transizione ecologica del Paese.

La transizione ecologica è diventata, ormai, una priorità. Dobbiamo, come Paese e come collettività, adeguarci e avere un’attenzione green nella quotidianità verso una sostenibilità unanime e condivisa. In gioco non c’è soltanto il futuro dell’ambiente, ma anche un cambiamento da mettere in atto in maniera efficace e graduale. Essere al passo con i tempi è possibile, ma diventa importante procedere per gradi. Agire attraverso passi che vanno fatti e riguardano l’Italia intera.

Dietro la transizione ecologica, obiettivo comune, ci sono esigenze, lavori, aspettative e priorità da tener in considerazione. La Penisola sta cambiando pelle, in meglio e lentamente. Quali sono gli aspetti più importanti da sottolineare? Ce lo diranno a modo loro Bianca Luna Santoro e Andrea Lo Cicero che, a bordo di una Citroën C5 Aircross elettrica, racconteranno progetti, esperienze e realtà impegnate nella trasformazione sostenibile dei contesti urbani.

Urban Green – Racconti di sostenibilità alla quarta edizione

Un viaggio attraverso esperienze meritevoli e trasformazioni da vivere. Questo è lo spirito di Urban Green – Racconti di sostenibilità, trasmissione giunta alla quarta edizione che affronta in ogni puntata i principali settori della transizione ecologica. Acqua, aria, rifiuti, ambiente, energia e mobilità. Dietro ogni parola c’è un mondo da scoprire, molto lavoro è già stato fatto nell’arco delle precedenti edizioni. Quest’anno il format è chiamato ad alzare l’asticella: 8 puntate in cui prosegue la narrazione delle trasformazioni delle città italiane e delle sfide legate al loro sviluppo sostenibile.

Il programma dà spazio a territori, imprese e iniziative innovative impegnate nello sviluppo sostenibile delle aree urbane, alternando osservazione sul campo e testimonianze dirette con un linguaggio divulgativo. La narrazione si sviluppa anche attraverso lo sguardo tecnico di un’ingegnere ambientale e quello divulgativo di una biologa e divulgatrice scientifica, oltre al contributo dei progetti ambientali promossi dall’Arma dei Carabinieri. Il percorso attraversa Padova, Torino, Cuneo, Rimini, Bari, Napoli, Bergamo, Milano e Reggio Emilia, città protagoniste di questa edizione.

Il sabato di Rai2 diventa “green”

Si parte dal 30 maggio 2026, ogni sabato alle 10.15, su Raidue per otto settimane. Un excursus approfondito ricco di curiosità e risvolti inediti. Qualcosa in più ci ha raccontato Bianca Luna Santoro: “Con questa nuova stagione di Urban Green viaggeremo insieme attraverso un’Italia sostenibile, virtuosa e sorprendente. Lo faremo osservando il mondo attraverso una lente speciale: la sfera della sostenibilità. Un simbolo che accompagnerà il nostro racconto e che non riflette semplicemente la realtà, ma la trasforma. Urban Green vuole essere un programma divulgativo ma leggero, elegante ma accessibile, capace di parlare a tutti senza creare distanze”.

“Un programma gentile, positivo e contemporaneo, che mette al centro le persone, le idee e le trasformazioni urbane che stanno cambiando il nostro Paese. Parleremo di futuro, innovazione, design, territorio, mobilità, energia, moda sostenibile e nuove generazioni, cercando sempre di raccontare non soltanto ciò che funziona, ma anche ciò che può ispirare chi ci guarda da casa. In un momento storico in cui si parla tantissimo di sostenibilità, noi vogliamo renderla concreta, comprensibile e persino emozionante”. A questo punto, non resta altro che cominciare il viaggio.