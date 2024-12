X Factor, età, canzoni famose, carriera, social: scopri di più su Maria Tomba, in gara a Sanremo Giovani 2024

Maria Tomba è una degli otto finalisti di Sanremo Giovani 2024. La sua partecipazione a Sarà Sanremo 2024 è legata alla selezione di Area Sanremo. Per salire sul palco dell’Ariston nella categoria Nuove Proposte si contenderà il posto con Etra. Il singolo con cui si presenta è Goodbye (voglio good vibes).

Chi è Maria Tomba in gara a Sanremo Giovani 2024: età, carriera, Instagram

Scopriamo qualcosa in più su Maria Tomba: quanti anni ha, qual è stato il suo percorso sino a Sarà Sanremo 2024 e il suo seguito sui social.

Età di Maria Tomba

Non è un volto sconosciuto per il pubblico televisivo quello di Maria Tomba. La giovane cantante, classe 2002, ha infatti preso parte lo scorso anno a X Factor. Il suo giudice di riferimento era Fedez, con il quale all’interno del talent ha compiuto un processo di evoluzione che l’ha condotta in finale.

Carriera di Maria Tomba

Ultima dei quattro finalisti, dunque quarta classificata, ha presentato a X Factor l’inedito Crush. Terminata l’esperienza nel talent di Sky, ha pubblicato un nuovo singolo, Malefica. L’uscita del brano è stata preceduta da una trovata comunicativa ben poco riuscita. Sul suo profilo Instagram (dove conta poco più di 30.000 follower), infatti, la madre denunciava la sua scomparsa, allarmando così i fan della cantante. Da un successivo video, caricato sulla stessa pagina, veniva poi chiarito il precedente messaggio, che ormai aveva destato clamore e critiche.

Lo scorso settembre ha partecipato al Festival di Castrocaro in qualità di ospite – la direzione del Festival è affidata a Carlo Avarello, a capo di Isola degli Artisti, factory di cui fa parte anche la cantante. Se non avesse preso parte a X Factor, la sua prima esperienza televisiva avrebbe potuto essere un’altra. Da piccola, infatti, tentò le selezioni dello Zecchino d’Oro, ma non venne presa.

Social: Instagram e TikTok di Maria Tomba

Con Crush su Spotify attualmente conta poco più di 690.000 stream, mentre Malefica è fermo sotto i 10.000. Sui social è presente, oltre che su Instagram, anche su TikTok, dove dispone di un profilo con poco più di 3.500 follower.