In arrivo una piccola, grande rivoluzione per lo sport nel fine settimana di Rai2, vediamo di cosa si tratta e i dettagli

Una delle più interessanti novità che riguardano i prossimi palinsesti autunnali della Rai riguarda Rai Sport. Ci sarà infatti una piccola grande rivoluzione che riguarderà uno spazio dell’informazione sportiva dell’azienda radiotelevisiva pubblica. Ci riferiamo a quelle trasmissioni posizionate ormai storicamente nella programmazione del fine settimana della Rai, che danno conto dello sport più gettonato nel nostro stivale e non solo, ovvero il calcio. Il nome di questa rivoluzione è Novantesimi minuti, ma vediamo di cosa si tratta.

Arriva Novantesimi minuti nella seconda serata di Rai2

Cosa accadrà dunque dal prossimo mese di settembre e più precisamente con la partenza del prossimo campionato di calcio di serie A? Nascerà una nuova rubrica sportiva che andrà ad ereditare ed in qualche modo a modernizzare due testate storiche della Rai, ovvero Novantesimo minuto e La domenica sportiva. Nello specifico nascerà un nuovo programma, che al momento si intitola “Novantesimi minuti”. Programma che verrà trasmesso a striscia nel fine settimana, ovvero il sabato, la domenica ed il lunedì. Un programma che sarà posizionato nella seconda serata di Rai2, attorno alle 23:30, proprio in quei tre giorni.

Cosa, come e quando

Il programma, come il titolo stesso lascia presagire, darà conto degli anticipi e dei posticipi della serie A, le cui gare, ormai come sappiamo, da tempo, non si svolgono più in contemporanea nel pomeriggio della domenica. Vengono invece spalmate prima e dopo il giorno di festa. Nel corso di questo nuovo appuntamento verranno mostrati ovviamente gli highlights dei match che si sono appena giocati, le interviste a caldo dagli spogliatoi degli stadi, i commenti in diretta degli ospiti in studio. Ci sarà anche l’interazione dei tifosi che potranno cosi dire la loro e fare direttamente delle domande grazie ai social network.

Un’appuntamento a striscia per raccontare il calcio, sabato, domenica e lunedì

L’idea portante di questo nuovo programma è quella di creare un appuntamento omogeneo che vada ad irrobustire l’offerta sportiva della tv pubblica, prima spezzettata in vari appuntamenti, spesso staccati fra di loro. Un unico programma, un’unica testata, con probabilmente la medesima conduzione, ma su questo devono essere ancora prese delle decisioni. “Novantesimi minuti” andrà dunque in onda il sabato, la domenica ed il lunedì nella seconda serata di Rai2 in diretta dagli studi della Rai di Milano, gli stessi della Domenica sportiva. Testata questa che comunque non sparirà e che dovrebbe restare nella collocazione però del pomeriggio del giorno di festa della seconda rete.