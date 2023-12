Ballando con le stelle 2023: vincono Wanda Nara e Pasquale La Rocca

Wanda Nara e Pasquale La Rocca sono i vincitori di ‘Ballando con le stelle 2023‘. Durante la finalissima di sabato 23 dicembre, la procuratrice sportiva ha battuto la coppia formata da Simona Ventura e Samuel Peron (che, di fatto, si è guadagnato, la medaglia d’argento) con il 70 per cento delle preferenze. Al terzo posto, a pari merito, si sono classificati Teo Mammucari – Anastasia Kuzmina e Lorenzo Tano – Lucrezia Lando.

“Condivido questa vittoria con Simona. E’ una grande amica italiana. Grazie a tutti quelli che ci hanno votato. Grazie Pasquale” queste sono le prime parole della trionfatrice.

Per il maestro di ballo, si tratta della seconda vittoria consecutiva dopo quella dello scorso anno con Luisella Costamagna.

“Quando mi hanno comunicato che avrei ballato con Wanda sono partito con un po’ di pregiudizi… All’inizio pensavo che mi sarei trovato davanti a una donna dai modi di fare da diva, magari capricciosa, come spesso è stata descritta dai giornali. Invece Wanda è stata una scoperta: è una persona molto sensibile, affabile, generosa. Tra noi è scattato subito un feeling, e infatti mi ha voluto fare conoscere tutta la sua famiglia” ha dichiarato il ballerino professionista in una recente intervista rilasciata al settimanale ‘Di Più Tv’.

Non tutti sanno che il coreografo è volato ad Istanbul per conoscere Mauro Icardi e i cinque figli:

“Mi ha chiesto di andare con lei a Istanbul, dove vive con Mauro Icardi in occasione del compleanno della loro figlia più piccola, Isabella. Per qualche giorno sono stato immerso nel suo mondo. Icardi mi ha colpito per la sua umiltà̀: sono una bella famiglia e intanto ne abbiamo approfittato per allenarci nei balli”

Visto che è molto portata Wanda Nara potrebbe tranquillamente continuare questo percorso nel mondo del ballo anche dopo ‘Ballando con le stelle 2023′. E’ nata ufficialmente una star?