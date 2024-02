Techetechetè sta per portare un altro suo ‘figlio di’ dopo TechetecheShow. Stavolta si tratta di Techeteche Top Ten, spin-off che fa il suo approdo nell’anno in cui si festeggia il settantennale della televisione ed il centenario della radio.

TecheTeche Top Ten, di cosa parla il programma?

Questo spin-off celebrerà la storia dello spaccato sociale del nostro Paese attraverso il repertorio delle Teche Rai e le canzoni dei grandi show della TV. Una struttura che ricalca il modello del rotocalco dove la narrazione contestualizza, analizza, racconta gli anni della nostra storia e le punteggia con i brani che sono entrati nella memoria collettiva.

Dalle hit parade degli anni ai momenti più entusiasmanti degli show dal vivo. Tutto intramezzato dal costume, dalla cronaca, dalla narrazione dello spaccato sociale che ha scandito le epoche e le emozioni nel nostro Paese. Una trasmissione dal ritmo veloce nello stile dei Super Club, nell’ottica del remix, con lanci e contributi brevi che vengono “miscelati” all’interno del racconto.

Chi conduce TecheTeche Top ten?

A condurre la trasmissione è un volto noto del piccolo schermo, Bianca Guaccero. È stata la conduttrice stessa ad annunciarlo sui suoi social mostrando lo studio da cui andrà in onda, scenograficamente adattato come uno spazio da trasmissione radiofonica. Sarà lei che da una consolle mixerà canzoni e momenti di spettacolo che hanno coinvolto generazioni intere fino ad oggi.

Quante puntate ci saranno di TecheTeche Top Ten?

Il programma avrà un totale di 10 puntate.

Quando va in onda TecheTeche Top Ten?

L’accoppiata dei compleanni Radio e TV vedrà condividersi anche la messa in onda del programma. Ad avere la precedenza è stata Rai Radio 1 che ha trasmesso la prima puntata oggi, sabato 24 febbraio, tra le 12:30 alle 13 (già disponibile sulla piattaforma Rai Play Sound), così sarà per tutti i sabati. Per vederlo confezionato su Rai 1 dovremo attendere la seconda serata di sabato 2 marzo, subito dopo la prima delle due puntate di Rischiatutto ’70. Andrà in onda a cadenza settimanale.