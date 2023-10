Oggi, mercoledì 18 ottobre 2023, a partire dalle ore 12, si terrà la conferenza stampa di presentazione della prima edizione di Liberi Tutti!, comedy show condotto da Bianca Guaccero con la partecipazione dei Gemelli di Guidonia e Peppe Iodice, in onda su Rai 2.

Liberi Tutti! è un comedy show nel quale i giochi e le prove ai quali si sottoporranno gli ospiti si ispirano al mondo delle Escape Room. In ogni puntata, sei ospiti si metteranno alla prova, utilizzando astuzia, ingegno, forza fisica e destrezza per affrontare le varie sfide.

Lo show andrà in onda su Rai 2 a partire da lunedì 23 ottobre, in prima serata dalle ore 21:20, per un totale di sei puntate.

Lo scorso luglio, in occasione della presentazione dei palinsesti Rai, Bianca Guaccero, attraverso i propri profili social ufficiali, ha così presentato il programma:

Un format originale, un gioco dinamico e innovativo, trasposizione televisiva del fenomeno delle escape room… Vi aspettiamo in autunno per giocare insieme! Siete pronti? Noi siamo carichi!

Bianca Guaccero torna in onda come conduttrice dopo l’esperienza di Detto Fatto durata quattro anni, dal 2018 al 2022, e, in prima serata, a circa quattro anni di distanza dallo show Una storia da cantare, co-condotto con Enrico Ruggeri. Negli ultimi anni, l’attrice e showgirl pugliese ha preso parte anche a Il Cantante Mascherato e Tale e Quale Sanremo.

Liberi Tutti! è uno show scritto da Marco Pantaleo, Gianluca Belardi, Alberto Di Risio, Giovanni Capitta, Emiliano Luccisano, Marco Critelli, Beatrice Moscatelli e Diego Spaccarotella. La regia sarà a cura di Stefano Sartini.

Liberi Tutti!: dove seguire la conferenza stampa

Durante la conferenza stampa, interverranno Marcello Ciannamea, direttore Direzione Prime Time, Fabio Di Iorio, vice-direttore Direzione Prime Time, Silvio Testi, Triangle Production, società che co-produce il programma, e i protagonisti dello show.

TvBlog seguirà in tempo reale la conferenza stampa a partire dalle ore 12.