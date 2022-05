Saluti finali per Detto Fatto, dove con la puntata di oggi è calato definitivamente il sipario sul programma nato dieci anni fa. A prendere la parola per ultima è stata la padrona di casa, Bianca Guaccero, che per tutta la puntata si è trattenuta per concentrare l’intero messaggio ai telespettatori negli ultimi minuti di trasmissione:

Sono passati quattro anni in questo studio da quando io per la prima volta ho fatto questa passarella e veramente questi quattro anni da un lato sono volati – sono stati anni meravigliosi – , da una parte invece me li ricordo tutti, uno per uno. I primi anni sono stati molto felici, anni di grande scoperta per me, gli ultimi invece sono stati un po’ più complicati perché abbiamo attraversato dei momenti molto complicati nella storia dell’umanità, come per esempio la pandemia e adesso anche la guerra. Intrattenere il pubblico con il passare del tempo non è stato più soltanto un divertimento, è stato quasi un dovere. Io devo ringraziare voi pubblico per come mi avete accolta, perché io era abituata ad interpretare dei personaggi, mentre qui io sono stata Bianca e non sapevo come mi avreste accolta. Ho scoperto che vi sono piaciuta così come sono, con i miei pregi e con i miei difetti. Questa per me è stata una scoperta, oltre che un grande insegnamento per la vita.

La Guaccero ha poi proseguito:

Sono stata qui e mi sono divertita tantissimo. Ho portato il mio mondo: io non nasco presentatrice, ma attrice. Ho portato il teatro, ho portato il musical, ho portato la musica, che è un’altra delle mie grandi passioni, e spero di essere riuscita a raccontarmi per come piace a me. Ho provato un grande senso di gratitudine ogni giorno qui dentro perché mai nella vita come in questa occasione ho incontrato una famiglia perché sì, noi abbiamo la famiglia in cui nasciamo, ma abbiamo anche tante famiglie che abbiamo la fortuna di incontrare e questa per me lo è stata. Ho passato con voi la maggior parte del mio tempo e se siamo riusciti ad affrontare tante difficoltà in questo programma è stato grazie alla bellezza, all’amore che circola in questo studio, in questa grande famiglia.

La conduttrice nel ringraziare ancora il pubblico si toglie anche qualche sassolino dalla scarpa, ricordando i numerosi cambiamenti d’orario subiti negli ultimi anni e in particolare nel corso dell’ultima stagione:

So che non riuscirò a salutare e a ringraziare tutti, però ci tenevo a farlo perché noi abbiamo sempre cercato di portare allegria e voi ci avete sempre, sempre seguito, nonostante i continui cambiamenti d’orario: un giorno duravamo un’ora in più, un giorno duravamo un’ora in meno. Voi ci siete sempre stati e avete garantito voi il successo di questo programma.

Bianca Guaccero conclude il suo discorso accennando ai numerosi rumors circolati negli ultimi mesi (ai quali aveva già risposto sui social) e rivendicando il lavoro fatto:

Ho letto tante cose in questi ultimi mesi, di cui non mi interessa neanche di parlare perché credo che a parlare per me ci siano i fatti, che sono la cosa più importante. Sono rimasta qui fino all’ultimo giorno fiera di portare questa nave in porto, fino all’ultimo giorno. A voi posso solo dare un consiglio: certe volte non credete proprio a tutto ciò che leggete. Cercate di godervi quello che il nostro cuore è in grado di darvi. Possiamo sbagliare qualche volta, ci possiamo arrabbiare, ma noi qui so per certo che siamo stati onesti, puliti e nessuno – e dico nessuno – può rovinare, deturpare la bellezza. Perché qui, in questo studio, c’è stata bellezza.

Prima che la puntata si concludesse definitivamente sulle note di Ciao ciao reinterpreta dalla stessa Bianca Guaccero, la conduttrice, negli ultimi istanti di messa in onda di Detto Fatto, dopo aver ringraziato tutti coloro che hanno lavorato per il programma, ha ricordato la rete, con un passaggio non affatto scontato: