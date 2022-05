Detto Fatto chiude dopo 10 anni e così anche Giampaolo Gambi, nel programma da sette anni, ha deciso di congedarsi dal pubblico di Rai2 con un monologo ironico, che al contempo ha racchiuso tutto il sapore malinconico di un addio.

“Mi prendo la responsabilità di dirvi perché questo programma oggi volge al termine” ha esordito l’attore dopo aver guidato il cambio look odierno che ha visto coinvolte Bianca Guaccero e Carla Gozzi:

Molti ci hanno scritto per sapere perché chiude e io mi voglio prendere questa responsabilità. Perché questo programma finisce? Perché non avete più bisogno di noi. Non abbiamo più niente da insegnarvi. Sono dieci anni che ci seguite: sette con me, quattro con questa disgraziata e con questi altri che stanno qui. Voi sinceramente avete ancora bisogno di qualcuno che vi spiega come si fa la pasta all’uovo?

Gambi ha proseguito il monologo illustrando tanti altri esempi, per aggiungere infine:

Una cosa è rimasta che non avete capito e io questo è l’ultimo dubbio che vi voglio togliere, cioè che per chi fa questo mestiere e che è qui in questo momento, davanti e dietro le telecamere, la parola fine non esiste. No, non esiste. Perché quella che per voi è la fine di tutto per noi è solo la fine di un certo modo di pensare. Perché per chi fa questo mestiere non esiste la fine di qualcosa, ma solo l’inizio di qualcos’altro. Questa è la regola della vita, della vita di un’artista.