Sorpresa per Bianca Guaccero nel corso dell’ultima puntata di Detto Fatto. Mentre la conduttrice si trovava ai fornelli con Cristina Bowerman, è stata interrotta da un inaspettato e speciale videomessaggio arrivato: la mittente era Caterina Balivo.

Ciao Bianca, ciao a tutti voi. Ci tenevo oggi a salutarvi visto che è la vostra ultima puntata. Questa è una squadra meravigliosa nata dieci anni fa. Ricordo ancora le riunioni notturne, le chat che andavano a tutte le ore. Tu Bianca hai fatto benissimo, sei stata una perfetta padrona di casa e tutte le persone che sono lì sono persone veramente carine. Insomma Bianca, felici, siamo state fortunate a conoscere queste persone stupende, ora però è tempo di salutarli e poi chissà di rincontrarli.

Al rientro in studio, Bianca Guaccero, commossa, ha così commentato le parole di colei che è stata la prima a condurre Detto Fatto:

Veramente non me l’aspettavo questo messaggio. Grazie Caterina perché non era facile questo passaggio di consegne perché il pubblico ti ha amato tanto, hai creato questa realtà straordinaria. Io sono entrata in punta di piede come ti avevo promesso. Ho portato il mio mondo qui dentro e ho cercato di farlo con dignità, pulizia, con onestà intellettuale, spirituale, sentimentale, con la mia trasparenza, nel bene e nel male. Spero di aver portato avanti questa avventura con il rispetto e l’amore che meritava. Grazie, grazie Caterina.

Pur non essendosi concretizzato l’invito che alcune settimane fa la Guaccero aveva rivolto alla Balivo, invitandola in diretta a partecipare al programma, la conduttrice assente da ormai due anni alla conduzione, dopo la chiusura di Vieni da me, è tornata comunque in qualche modo nel programma nato con lei, dopo l’addio del 2018, in seguito al quale passò proprio su Rai1 alla conduzione del programma del primo pomeriggio, nello slot ora occupato da Oggi è un altro giorno.