L’aria del sabato sera torna leggera e rinfrescare le calde sere d’estate con un programma giocato sul filo dei ricordi. Techetechete’ torna anche quest’estate sulla prima rete del servizio pubblico radiotelevisivo, tutti i giorni nell’access prime time, facendo riposare un poco il prode Amadeus, reduce da una stagione di grandi successi in quella fascia oraria. Infatti dopo i grandi numeri di un bolide da formula 1 chiamato Soliti ignoti, ha ridato nuova vita ad un game un po’ impolverato come Affari tuoi, replicando il successo del gioco delle identità nascoste.

Il riposo dunque arriverà con questa nuova edizione di Techetechete’ che andrà in onda da giugno a settembre subito dopo l’edizione di prima serata del Tg1. Ma l’appuntamento con l’access prime time di Techetechete’ non sarà l’unico. Come abbiamo già avuto modo di spifferarvi, sono in arrivo alcuni speciali di prime time di questo fortunato programma televisivo che saranno raccontati da Flavio Insinna. L’attuale conduttore dell’Eredità, che dovrebbe lasciare questo quiz da gennaio nelle mani di Pino Insegno, quando il programma prenderà il testimone dalla Reazione a catena di Marco Liorni, vestirà i panni di una specie di “Caronte” in cui accompagnerà il pubblico televisivo nei meandri degli edifici di via Salaria in Roma, patria delle Teche Rai.

Oggi siamo qui ad aggiungere ulteriori dettagli rispetto a questi sei speciali televisivi. Prima di tutto la loro collocazione, che sarà di sabato sera. Tre ore di televisione del passato con filmati inediti di sei protagonisti del piccolo schermo italico. Già perchè ognuna di queste sei puntate sarà proprio dedicata a sei personaggi della nostra televisione e non solo. Ci sono già i sei nomi sul tavolo di lavoro della struttura che si occuperà della confezione di questi appuntamenti televisivi. I nomi sono quelli di Gianni Morandi, quindi Claudio Baglioni, poi Gigi Proietti, Raffaella Carrà e Fiorello.

Fra un filmato e l’altro vedremo dunque il prode Flavio Insinna che non solo darà il via alle preziose immagini d’epoca custodite nella sede delle Teche Rai in via Salaria a Roma, ma andrà proprio nei luoghi che hanno dato i natali di questi sei protagonisti. Per esempio nella puntata dedicata a Gianni Morandi, il buon Insinna parlerà direttamente da Monghidoro, città metropolitana di Bologna, dove è nato l’11 dicembre 1944 Morandi. Per quel che riguarda invece Claudio Baglioni e Gigi Proietti, Insinna sarà per le vie di Roma, dove sono nati i due artisti italiani. Per Raffaella Carrà si andrà in Emilia Romagna a Bellaria, quindi per Fiorello Insinna sarà nella splendida Sicilia. Fra gli altri protagonisti dello spettacolo italiano a cui saranno dedicati gli speciali di Techetechete’ ci sarà anche Lucio Battisti ed in questo caso Insinna sarà a Poggio Bustone, nella provincia di Rieti.

Al momento i sei appuntamenti di questi Speciali di Techetechete’ sono posizionati nel sabato sera di Rai1 a partire dall’8 di luglio.