Famiglie d’Italia su La7 con Flavio Insinna: aperti i casting (video)

Aperti i casting per partecipare come concorrenti a Famiglie d’Italia, il nuovo preserale de La7 condotto da Flavio Insinna (video)

Dopo aver ufficializzato l’ingaggio di Flavio Insinna nel preserale de La 7, sono stati aperti, in maniera assai singolare, i casting per Famiglie d’Italia, il format scelto per il nuovo preserale che accompagnerà gli italiani al TgLa7 della sera.

Con la complicità del direttore di rete, Andrea Salerno, il conduttore ha voluto lanciare, attraverso i social ufficiali, un messaggio per partecipare ai provini e diventare concorrenti del quiz:

Insinna: “Appello struggente, annuncio, lancio, richiesta, preghiera… Ci servono, famiglie, tante famiglie. Marito, moglie, figli va bene. Oppure marito, marito o ancora moglie e moglie. Oppure il portiere del vostro palazzo che è lo stesso da trent’anni. Va bene. La badante sta con voi da 25 anni, è considerata famiglia. Giocheranno due famiglie in questo gioco”

Salerno: “Famiglie d’Italia ma anche famiglie di Francia. Se volete venire a giocare dalla Francia…”

Insinna: “Vedete la7 dalla Patagonia e vi va di venire, venite. Ci costerete un po’ più di treno. E’ vero senza di voi non giochiamo. Qui c’è il direttore non mi fate fare queste figure con il direttore che si aspetta delle cose da me. Trovate un po’ di tempo per venire. Vi prego. Scrivete. Qui c’è la mail per iscriversi e giocare su La7. Alle 7 su La7. Però dovete arrivare perché se non arrivate non iniziamo a giocare. Ce l’hai un telefilm?”

Salerno: “Padre Brown… la famiglia di Padre Brown… Ma meglio il gioco…”

Insinna: “Io Padre Brown, lo guardo ma se c’è il gioco giochiamo. Venite giochiamo e ci guardiamo anche Padre Brown assieme. Si vince anche qualcosa di soldi”.

“Famiglie d’Italia, abbiamo bisogno di voi.

Volete partecipare al nuovo gameshow di Flavio Insinna su La7?

Scrivete a: ufficiocasting@fremantle.com

Vi aspettiamo!

#famiglieditalia #la7 #flavioinsinna”

Ciao Famiglia😊prima del nuovo viaggio e’ bello ringraziare. Grazie Rai♥️un gigantesco Grazie♥️Grande così e anche di più ♥️⛵️ pic.twitter.com/kxXtzBFBpV — Flavio Insinna (@insinnaflavio) July 5, 2024

“Ciao Famiglia… prima del nuovo viaggio è bello ringraziare. Grazie Rai… un gigantesco Grazie… Grande così e anche di più…”