Uno dei territori più difficili da colonizzare nel palinsesto di La7 è stato da sempre il preserale. La fascia cioè che va dalle 19 alle 20 e che serve da raduna pubblico per il Tg La7 diretto da Enrico Mentana. Sono stati gi esperimenti lanciati dall’ex Tele Monte Carlo, due su tutti, il G Day di Geppi Cucciari ed il più recente Lingo con Caterina Balivo. Il primo era un “satir show“, il secondo un più classico game show. Ora La7 per la nuova stagione televisiva in arrivo ci riprova e lo fa sempre con un game show, che dovrebbe essere Family Feud.

Il preserale di La7 e l’approdo di Family Feud

Le esperienze passate in questa delicata fascia oraria di La7 (il tuorlo d’uovo della tv la chiamava Giorgio Gori, uno che di tv se ne intendeva) non sono state facilissime. Lingo con Caterina Balivo a dire il vero aveva trovato una sua dimensione, ora però si cambia, complice anche il ritorno in Rai della brava Caterina con La volta buona. La scelta pare essere caduta appunto su Family Feud. Ma di cosa si tratta?

Family Feud, di cosa si tratta?

In realtà questa è una nostra vecchia conoscenza. Ne avevamo parlato qui su TvBlog già una decina di anni fa, quando questo game show, che esiste in America da dalla fine degli anni settanta, pareva dovesse sbarcare nel pomeriggio di Rai1. Ma di cosa si tratta? Vi rinfreschiamo la memoria. In poche parole si tratta di una competizione tra due famiglie chiamate ad indovinare le risposte più comuni date dal pubblico durante alcuni sondaggi di opinione.

Meccanismo questo già usato in Italia in due game show. Il primo è stato Tuttinfamiglia su Canale 5 con Claudio Lippi ed il secondo Tutti per uno, sempre per Canale 5 condotto da Mike Bongiorno. Il Family Feud in arrivo nel preserale di La7 sarà prodotto dalla Fremantle, la medesima società che aveva proposto sempre per il preserale di La7 l’approdo Fedez alla conduzione di un game con Chi vuol essere milionario. Cosa che poi non si è concretizzata.

Flavio Insinna approda al preserale di La7

Alla conduzione di questa serie di Family Feud di La7 è stato chiamato un volto largo per il pubblico delle famiglie, già esperto di quella fascia oraria. Il riferimento è a Flavio Insinna di cui si parla di un approdo nella rete di Urbano Cairo da moltissimo tempo. Approdo che avverrà dunque nella prossima stagione tv proprio con Family Feud a fare da traino al telegiornale di Enrico Mentana.

Family Feud cucito addosso alla versatilità di Flavio Insinna

In realtà però non aspettiamoci una proposizione del format americano tale e quale. Flavio Insinna e il direttore di rete Andrea Salerno, da buoni artigiani della tv, stanno lavorando ad un adattamento di Family Feud. L’intenzione è quella di modernizzarlo, cucendolo addosso all’ex conduttore de L’eredità.

Ce la farà Flavio Insinna, che ritrova il preserale con questo format, a portare più pubblico in dote all’edizione delle ore 20 del Tg La7? Vedremo dal prossimo autunno. Intanto aspettiamo la presentazione del palinsesto di La7 per l’ufficialità e sentire tutti i dettagli.