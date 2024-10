La nuova avventura di Flavio Insinna con Famiglie d’Italia, il nuovo game show del preserale di La7, è iniziata lunedì 7 ottobre 2024. Ovviamente, per fare bilanci sul fronte Auditel, è decisamente presto.

Da segnalare, però, che la nuova esperienza professionale del conduttore e attore romano è iniziata a suon di dissing (termine che va molto di moda ultimamente e quindi non ci esimiamo), lepide battute e frecciatine neanche tanto velate.

La struttura del quiz e le due famiglie di concorrenti permettono a Flavio Insinna di improvvisare molto e, nella puntata di martedì 8 ottobre, davanti ad un ragazzo che, di professione, ha dichiarato di fare il tiktoker (content creator su TikTok), Insinna ha ricoperto il ruolo del boomer e ha simpaticamente preso in giro il ragazzo:

Loro fanno dei lavori veri, tu, invece, Manuel, sei un tiktoker… Fai video su TikTok? E da grande vuoi fare il ministro? Avremo notizie… Che poi vai in giro a fare i tiktok con i salami ecc…

Quando il ragazzo ha indovinato la risposta, il riferimento a Matteo Salvini è diventato ancora più palese:

Hai capito il futuro ministro dei trasporti!

Battute che, sicuramente, in questa Rai, non sarebbero state molto gradite…

Subito dopo, le due famiglie in gara hanno dovuto rispondere alla domanda “Escludendo il mutuo o l’affitto, ogni mese spendi molti soldi per cosa?”.

Come potete vedere nel video sopra, la famiglia Savi ha risposto “abbonamenti”, citando esplicitamente Sky e DAZN. Anche in questo caso, Insinna non si è lasciato sfuggire l’occasione:

Siamo a La7, bene! Già mi immagino il direttore Salerno, di là, in brodo di giuggiole.

E successivamente, è arrivata una bella battuta velenosa a DAZN:

Ti posso dire? Che poi quella rotella che gira e gira e non si vede mai la partita! Vuoi mettere la soddisfazione di mettere La7 e noi ci siamo sempre!

Il riferimento, ovviamente, è ai disservizi che gli abbonati DAZN hanno riscontrato sulla piattaforma in più occasioni e che tante polemiche hanno causato.