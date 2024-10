Tutto quello che c’è da sapere sulla 1a edizione di “Famiglie d’Italia” in onda su La7 dal 7 ottobre 2024: regolamento gioco, come partecipare

Famiglie d’Italia è il nuovo game show de La7 prodotto da Fremantle, condotto da Flavio Insinna e in onda nella fascia preserale della rete del gruppo Cairo Communication come anticipato da TvBlog nel luglio 2024.

Famiglie d’Italia, format

Si tratta dell’adattamento italiano di “Family Feud” annoverato tra i format più longevi della storia della televisione. Il gioco è un fenomeno di costume negli USA, ha debuttato per la prima volta nel 1976 ed è andato in onda complessivamente in oltre 78 paesi.

Negli Stati Uniti è stata confermata l’undicesima stagione consecutiva nel prime time di ABC ed attualmente è prodotto in 32 paesi.

Il game show è una produzione Fremantle Italia per La7. La regia è di Sergio Colabona e Cristian di Mattia.

All’AdnKronos ha parlato Marco Tombolini, Ceo e Ad di Fremantle Italia: “Questo è un format molto importante nel mondo. Sono venuti i consulenti inglesi, hanno visto come provava Flavio e anche senza capire la lingua, hanno fatto i complimenti per come si è cucito addosso il format in poche prove. Speriamo molto bene per questo format”.

Famiglie d’Italia, regolamento gioco

Il format del programma coinvolge due autentiche ‘famiglie d’Italia’, le più variegate e rappresentative del nostro Paese, ognuna formata da 5 membri uniti da legami di varia natura, che sono chiamati a indovinare le risposte più frequenti date dagli italiani a sondaggi d’opinione – condotti da Swg su un campione di 100 famiglie – riguardanti temi quotidiani.

Ogni episodio mette in palio 10mila euro e offre alla famiglia vincitrice l’opportunità di tornare a competere nella puntata seguente.

Famiglie d’Italia, quando va in onda

Il programma va in onda tutti i giorni, dal lunedì al sabato, alle 18:30 circa su La7 sino al mese di gennaio. Più precisamente l’ultima puntata dovrebbe andare in onda al termine delle festività natalizie.

Famiglie d’Italia, come partecipare

Per partecipare a Famiglie d’Italia si può inviare una mail a ufficiocasting@fremantle.com. Unico requisito:la famiglia deve essere composta da 5 persone.