La7 cambia daytime con Augias e Insinna

Si struttura il daytime di La7 a partire da oggi, lunedì 7 ottobre. Con l’arrivo del game preserale condotto da Flavio Insinna, la rete ha pensato bene di ‘riorganizzare’ un po’ il pomeriggio, contestualizzando gli spazi a disposizione e mettendo da parte un po’ di serie tv.

Augias raddoppia

Il palinsesto feriale de La7, quindi, vede nel pomeriggio il consueto appuntamento con Tagadà, condotto da Tiziana Panella, dalle 14 alle 17:25 (incluso il segmento Focus), mentre dalle 17:30 alle 18:25 spazio a un nuovo appuntamento, La Torre di Babele Doc, con Corrado Augias. Raddoppia quindi l’impegno del giornalista sulla rete, che si aggiunge alle sue varie – e sempre puntuali – ospitate nei vari programmi di approfondimento della rete, in primis Otto e mezzo. La Torre di Babele Doc prevede in ogni appuntamento un viaggio ‘parallelo’ tra storia e attualità con un ciclo di documentari introdotti da Augias direttamente dalla biblioteca di casa sua. Si ristruttura, quindi, il pomeriggio doc della rete, lasciando ad Augias lo spazio che era di “C’era una volta il Novecento”.

Insinna gioca con le Famiglie d’Italia

Dalle 18:30 si accende il preserale della rete, che entra così nell’agone della concorrenza tra game. Mentre su Rai 1 va in onda Reazione a Catena con Pino Insegno e su Canale 5 La Ruota della Fortuna (in replica) con Gerry Scotti, da oggi scende in campo anche Flavio Insinna con Famiglie d’Italia, versione italiana del format Family Feud, in onda tutti i giorni dal lunedì al sabato. La sfida dei game in tv, quindi, si arricchisce di un nuovo tassello nel Preserale feriale.

In questo speciale lunedì 7 non c’è solo l’inizio di un nuovo daytime, ma c’è anche un appuntamento speciale in prime time con Enrico Mentana che conduce uno Speciale TgLa7 dal titolo “L’orrore di un anno” per raccontare quanto accaduto, e quanto sta accadendo, in Medio Oriente dopo la strage compiuta da Hamas il 7 ottobre 2023 cui è seguita la violentissima reazione di Israele verso la striscia di Gaza, ora estesasi pericolosamente nel resto della regione. Da lunedì 14 torna in prima serata La Torre di Babele.